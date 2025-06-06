亞馬遜宣布 AWS 基礎設施區域 在台灣正式啟用

亞馬遜宣布AWS基礎設施區域（Region）在台灣正式啟用，AWS亞太（台北）區域為客戶提供更多選擇，可在台灣執行工作負載並安全地儲存資料，同時為終端用戶提供更低延遲的服務。

眾多台灣客戶都選擇AWS積極創新，包括104人力銀行、91APP（6741）、宏碁（2353）、國泰金控（2882）、中華電信（2412）、訊連科技（5203）、橘子（6180）集團、科科科技、現代財富科技（MaiCoin）、趨勢科技、台積電（2330）、雅虎台灣電子商務等，亞馬遜計畫未來數年在台灣投資超過50億美元以支援新區域。

亞馬遜（NASDAQ: AMZN）今日宣布Amazon Web Services（AWS）亞太（台北）區域正式啟用。開發者、新創、企業、教育、娛樂、金融、醫療、製造業和非營利組織，將能選擇位於台灣的AWS資料中心執行應用程式並為終端用戶提供服務，同時滿足客戶資料在地儲存的需求。作為對台灣長期承諾的一部分，亞馬遜計畫投資超過50億美元，以支援台灣資料中心的建設、連接、營運和維護。

AWS基礎設施服務副總裁Prasad Kalyanaraman表示，新的AWS亞太（台北）區域將使各種規模的組織能運用我們廣泛的雲端服務，從基礎的運算與儲存，到進階的分析與人工智慧（AI），並滿足資料在地儲存的需求。台灣及亞太地區的組織現在可以運用數百萬企業所依賴的AWS全球基礎設施，同時享受只有個位數毫秒的低延遲，進而加速創新、提高營運效率、促進業務成長，並為終端用戶提供更好的體驗。

行政院院長卓榮泰表示，感謝亞馬遜展現深耕台灣的信念，讓AWS亞太（台北）區域正式落地啟用，這不只彰顯了台灣在全球供應鏈中的重要夥伴角色，更代表AWS與台灣密切合作的厚實基礎。樂見AWS持續深化與台灣政府及產業的合作，未來不管是在加速企業轉型，或是推動雲端運算、人工智慧等新興科技的發展，期待透過台灣科技實力與AWS創新技術的結合，共同推動數位生態系發展，為全球科技發展做出貢獻。