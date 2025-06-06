宏碁泛亞區 上半年營運維持成長態勢
宏碁（2353）泛亞營運總部總經侯知遠表示，今年亞太區市場上半年受到整體經濟情勢不穩定影響，所以消費端需求偏弱，商用領域政府開案也相對保守，儘管如此，預計宏碁亞太區第2季營收仍能較去年同期成長，整體上半年營運也是優於去年同期。
侯知遠表示，從今年亞太區PC市場來看，還是受到經濟局勢不穩定影響，所以也看到上半年消費市場需求偏弱。對宏碁而言，過去在亞太區商用市場一直處於領先地位，但今年受到政治及經濟情勢不穩定影響，政府及教育標案明顯較去年少很多，目前看來下半年度會較回穩一些。
整體來看，侯知遠坦言，上半年亞太區消費需求較弱，商用看來也較去年少，因此宏碁今年亞太區上半年營運會比較辛苦，儘管如此，宏碁亞太區第1季營收仍是交出逾5%的年增長，第2季預期也是小幅年成長，以此來看，今年宏碁亞太區上半年雖然成長幅度會較去年弱，但希望下半年能回穩。
宏碁亞太區第1季商用業務比重近四成。從亞太區商用市場標案來看，侯知遠分析，很多傳統的大型標案今年都還沒下來，可能是政府預算上的考量。廣泛來說，某些標案是有看到遞延到下半年或明年才會開，加上全球政經局勢不穩定，政府預算就相對保守。
不過，侯知遠指出，電競PC需求還是很強，消費者可能買來用在電競或創作上，加上買電競筆電的用戶通常換機頻率較高，且因電競PC在東南亞地區目前滲透率不高，因此電競PC仍是維持較強成長動能。
此外，在地製造布局方面，宏碁去年在印尼已進行擴產，現在印尼的產品線包含NB、桌機、伺服器及部分宏碁智新Acerpure家電都能在當地生產，等於是全品項都能在地製造，宏碁希望在印尼市場產能及品項都維持領先地位。
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