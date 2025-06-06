5月營收月增7.9% 信驊站上頂峰…本季有望優於預期、全年雙位數成長
信驊（5274）昨（5）日公告5月營收7.6億元，月增7.9%、年增74.6%，創單月歷史新高，累計前五月營收35.29億元，年增89.2%，也是同期新高。董事長林鴻明先前表示，客戶訂單大幅攀升，第2季營運表現將優於預期，全年營收將成長兩位數。
林鴻明看好今年AI伺服器對BMC需求快速成長，AI訂單占營收比重已達20%，未來預計可能推升至30%、40%、甚至50%，AI應用場景快速擴展，帶動伺服器出貨，信驊主力產品2700系列今年市占率將明顯擴大，平均單價一同攀升。
除伺服器出貨量成長，遠端伺服器管理晶片用途多元化，擴及儲存等領域，應用成長也是推升未來業績攀升的動力。
林鴻明預期，第3季訂單狀況不錯，今年前三季營收可望有不錯成長，第4季狀況較不確定。法人估全年營收應可成長兩位數。
產品製程方面，信驊導入先進技術，新款BMC採用12奈米製程，運算晶粒（Die）採用12奈米製程、IO Die則採28奈米製程，並透過SiP（系統級封裝）整合。
信驊積極推進新產品布局，新一代IO Expander整合FPGA功能，滿足高度彈性與複雜應用需求；影像處理平台Cupola 360應用於智慧城市與巡檢領域，持續穩定出貨，新款更升級支援8K畫質與AI功能，都將挹注營運表現。
安全管理晶片PFR 1060也已獲客戶採用，並完成設計定案，全年出貨預估落在30萬至40萬顆，鎖定二線雲端服務供應商市場。旗下酷博樂在電腦展展出新智慧巡檢系統RX2000，不只提升可傳輸8K影像，並內含AI功能。
高盛認為信驊將受惠今年AI伺服器需求強勁，營收及獲利都將加速成長，從2019年至2023年營收年複合成長率為5.9%、獲利年複合成長率4.9%；2025年至2027年營收年複合成長率加速至31%、獲利年複合成長率躍增為37%。
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