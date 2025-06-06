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智能產品拉貨動能強勁…鴻海最強5月 營收衝上6,157億元
鴻海（2317）昨（5）日公布5月營收6,157億元，為歷年同期新高，月減3.9%，年增11.9%，主要受惠於消費智能產品拉貨動能強勁，力抗匯率波動。今年前五個月營收為2.89兆元，年增21.6%，為同期新高。
鴻海表示，本季雲端網路產品保持成長趨勢，唯仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。以目前能見度來看，第2季營運展望在季對季、年對年表現上有顯著成長，仍需持續關注全球政經局勢及匯率變化的影響。
鴻海5月營收較上月相比略減，但消費智能產品與上月相比顯著成長，拉貨動能強勁；雲端網路產品和電腦終端產品表現約略衰退，主要受到拉貨動能與匯率的影響；元件及其他產品則呈現衰退。
法人表示，鴻海的消費智能產品主要是iPhone，5月拉貨動能強勁，推測是中國大陸618購物節，降價促銷iPhone 16系列效應帶動，蘋果擴大印度製造的iPhone銷往美國，也使鴻海消費智能產品出貨表現不俗。
鴻海5月營收寫歷年同期新高，因雲端網路產品出貨與去年同期相比強勁成長，AI雲端產品較去年同期出貨增加。元件及其他產品也較去年同期顯著成長，相較去年同期，消費智能產品和電腦終端產品則分別持平和略減。
鴻海今年前五個月累計營收2.89兆元，年增21.6%。相較去年同期，雲端網路產品、元件及其他產品和電腦終端產品強勁成長，消費智能產品則表現持平。
展望未來，鴻海董事長劉揚偉之前表示，繼資通訊（ICT）產品與人工智慧（AI）產品之後，電動車（EV）將成為鴻海集團第三個成長引擎，未來三年，在ICT產業將持續保持領先優勢，在AI產業會不斷成長，EV貢獻度持續提升，今年是AI伺服器將是業績成長的主軸，今年營收一定超過7兆元，再創新高。
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