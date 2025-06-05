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輝達：全球AI工廠會達百座

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者林薏茹／綜合報導

輝達（NVIDIA）加速運算事業部門主管巴克表示，推理模型的晶片使用量增加，需求已「大爆發」，主權AI的需求與全球AI工廠的投資都增加，目前全球正在打造100座AI工廠，包括台灣的大幅投資，而面臨的挑戰包括供電限制和企業採用AI的速度。

DeepSeek、OpenAI、Anthropic及xAI等業者最新AI模型，都具備推理功能，能針對用戶搜尋詞進行多次思維運算（thought computation），更全面反思，以提供更高品質回應。輝達主管已表示，推理消耗的運算資源比之前的AI模型多出100倍，驅動更多AI晶片需求。

巴克表示，各國都加強投資AI應用於各自獨特的產業和數據，例如台灣正在打造一座他認為會使用1萬組Blackwell繪圖處理器（GPU）的AI工廠，「這是為台灣產業打造，由台灣擁有」，日本也在運用自有數據建造AI工廠，目前全球正在打造並組裝100座AI工廠。

他也說，輝達可能會在下周巴黎GTC開發者大會、以及在柏林舉行的國際超級運算大會上，提供更多關於AI工廠和主權AI等活動訊息。他也暗示，未來成長挑戰可能包括供電議題與企業採用AI的速度。

輝達與台灣供應鏈密切合作，全球AI工廠和主權AI持續投資，台灣的鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等AI伺服器代工鏈出貨喊衝，GB200伺服器機櫃將持續放量，GB300機櫃也蓄勢待發。廣達指出，第2季Blackwell平台的GB200機櫃加入出貨行列，GB300正在測試與客戶驗證階段，預計9月出貨。

輝達 AI

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