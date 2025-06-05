首度證實確切地點 蔣萬安：輝達要北士科T17、T18

輝達執行長黃仁勳日前表示台灣總部將設在「北投士林」，但並未說明確切落腳處，台北市長蔣萬安昨（5）日表示，市府有定期跟輝達開會，首度證實輝達要的就是北投士林科技園區T17、T18用地。

蔣萬安昨日赴台北市議會備詢。針對輝達台灣總部將設在北士科，多位在地議員關注相關進度。市議員陳賢蔚、林世宗都詢問，輝達要落腳北士科，到底是不是已經確定？輝達要的是T17、T18用地？何時才能得到新光人壽正面回應？

輝達北士科用地最新進展

蔣萬安表示，黃仁勳公開表示輝達會落腳北投士林，但沒有具體明確指出是在哪裡，但市府有定期跟輝達開會，在黃仁勳公布台灣總部在北士科後，市府也直接詢問輝達確切地點，輝達明確指出是在T17、T18。

蔣萬安指出，目前T17、T18是新壽取得地上權，市府依照合約都有進行沙盤推演、討論，並跨局處研究，依照合約走會有幾種可能方案。

台北市產業發展局長陳俊安補充，到目前為止，新壽尚未提出任何相關申請，目前就是依照現有地上權合約來進行、繼續往下走。

蔣萬安解釋，台北市政府去年成立專案小組後，即開始跟輝達有密集開會討論，現階段就是直接向輝達了解，在決定落腳T17、T18後有什麼需求。至於新壽部分，他重申，市府會依照合約來進行，先了解輝達需求，也會積極協助圓滿解決、讓輝達順利落腳。

黃仁勳日前在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）首場主題演講上，壓軸釋出輝達台灣總部落腳北投士林，北市府先前曾表示，從輝達對外發言來看，台灣總部「應該」是北士科T17、T18用地，但新壽尚未針對相關細節聯繫市府，所以無法確定。昨日是北市府首度對外證實，輝達要的就是T17、T18。

如今用地牽涉到市府、輝達、新壽三方，輝達若與新壽簽訂合約後，由新壽蓋完並取得使照，輝達再去承租，就沒有必要變更與市府之間的合約，只是在興建過程會涉及都市計畫變更與建照變更設計，須由新壽提出，市府再依規定審理。

若是地上權移轉，新壽依約興建完成並取得使照，就能移轉地上權給輝達。