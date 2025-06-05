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T17、T18變更設計 都審修正通過

經濟日報／ 記者邱琮皓林麗玉洪子凱／台北報導

台北市都審委員會昨（5）日通過北投士林科技園區T17、T18變更設計案。不過按目前基地規劃，與輝達執行長黃仁勳公布的總部外觀仍有差距，後續仍有變更設計可能性。

新光人壽T17、T18辦公大樓新建工程前年3月22日及4月7日已經核定，因全案規畫設計變更提送都審，去年11月開都審幹事會提出多項修正意見，昨日在委員會討論。

此次變更設計案主要討論焦點集中於T17地上層卸貨車格變更成一個區域，卸貨車格也有增加。

會議主席簡瑟芳表示，場地與原核定範圍大很多會讓建築質感有落差，且一般裝卸車位應能下地，應說明為何增設？申設單位新壽說，部分貨櫃車很高，要開到地下室很難，因應市場、業主需求才變更。

申設單位也提出，兩基地立體連通道，因需跨越15公尺計畫道路，爭取免計建蔽率及容積率，幹事會委員認為空橋要考量公益性，並以跨越道路一處為原則，申設單位強調立體連通設施將開放24小時公眾使用。

經過兩小時討論，都審會決議，針對連通道設計部分，申設單位應修正，應說明公益性及相關優化內容才會進行評估是否設連通道可以免計容積率，此案提送交修正報告後就通過。

都發局解釋，在委員會建議修正通過後，申設單位應於收到會議紀錄起30天內，檢送修正後圖說送變更設計核定程序，後續將依都審委員會決議逐項檢核，再送都審核定後，才由建管處核准建照變更設計。

黃仁勳

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