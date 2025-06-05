快訊

國中會考成績今天公布 上午8時起看這查 20日志願選填

今年首颱「蝴蝶」最快下周飛舞 粉專：若不幸侵台、雨量是關注重點

面板報價持平 雙虎承壓

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布面板6月上旬報價，TrendForce研究副總范博毓表示，庫存水位墊高、需求減弱雙重壓力下，電視、監視器面板報價全面持平，這是繼4月電視面板報價止漲後，監視器面板也於6月起持平。范博毓示警指出，排除電視面板個別尺寸仍有小幅下跌的可能性。恐出現面板雙虎擔心的今年旺季不旺情勢，友達（2409）、群創下半年營運將承壓。

友達先前在法說會中提及，監視器面板在首季傳統淡季仍交出年增2%的成長佳績，連續五季正成長，主要因受到美國川普總統對全球祭出對等關稅，造成一波提前消費及拉貨潮；中國大陸「以舊換新」的補貼政策，今年加入IT用面板，帶動第1季交出年增27%的成績，電競用面板首季更是較去年同期勁揚40%；筆電面板首季也在提前拉貨的動能下，全球也年增6%。

友達看好本季在新CPU、GPU及台北國際電腦展的新產品挹注下，以及AI PC的大趨勢下，可望帶動低能耗機種的需求，加上本季有五一黃金周和618的促銷刺激，可望維持需求不墜。

范博毓指出，電視面板6月需求減弱，品牌客戶首季持續拉貨已墊高庫存水位，本季採購策略調節，與面板廠議定價格，以取得更多價格折讓，為下半年促銷季鋪墊更多操作空間。僅管面板廠透過產能調以維持供需平衡，但在需求可能減弱的壓力下，個別面板廠仍會針對面板價格釋出一定的善意，達到穩定客戶關係的目的。6月的電視面板價格維持持平，但在買方持續給予壓力下，不排除個別尺寸仍有小幅下跌的可能性。

范博毓表示，因關稅議題，品牌客戶連續數月都對監視器面積極備貨，但庫存水位增高，品牌6月拉貨動能出現放緩修正跡象。

電視面板需求走緩，跌價壓力逐漸浮現，連帶影響監視器面板價格的走勢。大部分面板廠對面板價格續漲的想法較保守，品牌客戶因應需求調節，也無法接受面板價格續漲，預估6月監視器面板價格將全面轉為持平。

電視面板 拉貨 壓力

延伸閱讀

40種口味！日本「蘋果樹蛋包飯」L尺寸比臉還大 開幕送聯名杯

巨大、美利達 目標價下修

友達周三股東會 三點聚焦

饕客回流！「Sukiya すき家」牛丼新尺寸 肉大碗「肉多飯少」變更划算了

相關新聞

智能產品拉貨動能強勁…鴻海最強5月 營收衝上6,157億元

鴻海昨（5）日公布5月營收6,157億元，為歷年同期新高，月減3.9%，年增11.9%，主要受惠於消費智能產品拉貨動能強...

5月營收月增7.9% 信驊站上頂峰…本季有望優於預期、全年雙位數成長

信驊昨（5）日公告5月營收7.6億元，月增7.9%、年增74.6%，創單月歷史新高，累計前五月營收35.29億元，年增8...

首度證實確切地點 蔣萬安：輝達要北士科T17、T18

輝達執行長黃仁勳日前表示台灣總部將設在「北投士林」，但並未說明確切落腳處，台北市長蔣萬安昨（5）日表示，市府有定期跟輝達...

任天堂Switch 2全球大搶購 高盛看好出貨前景…上調年度獲利預估

日本任天堂（Nintendo）備受期待的新一代遊戲機Switch 2於5日正式全球開賣，多個城市都出現排隊人潮，搶購到的...

T17、T18變更設計 都審修正通過

台北市都審委員會昨（5）日通過北投士林科技園區T17、T18變更設計案。不過按目前基地規劃，與輝達執行長黃仁勳公布的總部...

輝達：全球AI工廠會達百座

輝達（NVIDIA）加速運算事業部門主管巴克表示，推理模型的晶片使用量增加，需求已「大爆發」，主權AI的需求與全球AI工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。