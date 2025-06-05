面板報價持平 雙虎承壓
集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布面板6月上旬報價，TrendForce研究副總范博毓表示，庫存水位墊高、需求減弱雙重壓力下，電視、監視器面板報價全面持平，這是繼4月電視面板報價止漲後，監視器面板也於6月起持平。范博毓示警指出，排除電視面板個別尺寸仍有小幅下跌的可能性。恐出現面板雙虎擔心的今年旺季不旺情勢，友達（2409）、群創下半年營運將承壓。
友達先前在法說會中提及，監視器面板在首季傳統淡季仍交出年增2%的成長佳績，連續五季正成長，主要因受到美國川普總統對全球祭出對等關稅，造成一波提前消費及拉貨潮；中國大陸「以舊換新」的補貼政策，今年加入IT用面板，帶動第1季交出年增27%的成績，電競用面板首季更是較去年同期勁揚40%；筆電面板首季也在提前拉貨的動能下，全球也年增6%。
友達看好本季在新CPU、GPU及台北國際電腦展的新產品挹注下，以及AI PC的大趨勢下，可望帶動低能耗機種的需求，加上本季有五一黃金周和618的促銷刺激，可望維持需求不墜。
范博毓指出，電視面板6月需求減弱，品牌客戶首季持續拉貨已墊高庫存水位，本季採購策略調節，與面板廠議定價格，以取得更多價格折讓，為下半年促銷季鋪墊更多操作空間。僅管面板廠透過產能調以維持供需平衡，但在需求可能減弱的壓力下，個別面板廠仍會針對面板價格釋出一定的善意，達到穩定客戶關係的目的。6月的電視面板價格維持持平，但在買方持續給予壓力下，不排除個別尺寸仍有小幅下跌的可能性。
范博毓表示，因關稅議題，品牌客戶連續數月都對監視器面積極備貨，但庫存水位增高，品牌6月拉貨動能出現放緩修正跡象。
電視面板需求走緩，跌價壓力逐漸浮現，連帶影響監視器面板價格的走勢。大部分面板廠對面板價格續漲的想法較保守，品牌客戶因應需求調節，也無法接受面板價格續漲，預估6月監視器面板價格將全面轉為持平。
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