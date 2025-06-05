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大立光侵權爭議 未影響營運

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）昨（5）日發布重訊，澄清與德商軟體授權爭議。先前因德商不同意使用大立光合法購買的軟體，為維護權益，向法院就合法購買軟體的部份聲請定暫時狀態處分。不過德商向法院表示大立光先前合法購買的軟體「可以獲得授權使用」，法院遂裁定無保全必要而駁回大立光聲請，換言之可繼續使用合法軟體，營運未受影響。

大立光吹哨者向德國原廠MVTec檢舉，指大立光向MVTec購買「HALCON」影像檢測軟體後自行破解大量盜拷使用，涉嫌侵害著作權，台中地檢署去年4月將大立光及十位高層一併起訴。

大立光董事長林恩平當時宣稱已開始汰換該軟體不再使用，但德商兩度去函要求大立光提出合法使用的授權證明，大立光遂向智慧財產法院聲請假處分，要求德商在侵權官司判決確定前「應容忍且不得以任何方式妨礙干擾大立光使用該軟體」。部分媒體報導大立光向法院聲請繼續使用違法軟體而被法院駁回，大立光發布重訊反擊，部分媒體報導內容與事實不符，德商或媒體所稱的違法軟體並非本次法院裁定之標的或範圍，公司生產營運正常，對財務及業務均未造成影響。

軟體 董事長 大立光

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