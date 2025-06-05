快訊

國中會考成績今天公布 上午8時起看這查 20日志願選填

今年首颱「蝴蝶」最快下周飛舞 粉專：若不幸侵台、雨量是關注重點

聽新聞
0:00 / 0:00

金仁寶總裁談台幣升值 許勝雄：央行有責任穩定匯率

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
金仁寶集團總裁許勝雄。照片取自師大臉書
金仁寶集團總裁許勝雄。照片取自師大臉書

金仁寶集團總裁許勝雄昨（5）日表示，匯率對企業獲利的影響確實相對較大，若匯率結構無法支持企業競爭力與獲利能力，就無法走向永續發展；他認為，央行有責任穩定匯率，營造可信賴的投資環境，才有助招商引資，發展經濟。

許勝雄昨日出席台灣師範大學103周年校慶典禮，受訪時談及關稅與匯率議題。

他表示，大家都說美國總統川普是最大的黑天鵝，對等關稅是政府需要去做談判協商，匯率對企業確實造成相對較大的影響。

許勝雄認為，台灣仰賴出口，若匯率無法支撐企業競爭力，對產業整體在國際上的競爭力會造成一些影響，央行對於如何穩定匯率有責任，穩定的匯率才能建構有利的投資環境，吸引資金進駐，進而擴大人才需求，提升國民平均所得。

許勝雄近期在金寶股東會正式交棒給獨子許介立，他昨日也表示，對許介立有「三心一力」的期許，希望他具備更多「細心、用心、意志力與企圖心」。

許勝雄說，企業歷經一代接著一代的傳承，團隊要塑造好的經營環境，讓有能力、有理想、有抱負的人才在組織體系發揮能力與理想，是企業經營者最大的責任。

許勝雄說，他的責任，就是當「傳教士」，告訴接班人該擁有何種企業文化與思維，讓人才發揮所長，「你要教育他、培訓他，讓這些人願意留下來」，組織才有能力長遠發展。

許勝雄用20字形容自己的用人哲學，「知人善任、分層負責、充分授權、用人不疑、疑人不用」，他認為，每一個時代都有其歷史、使命與責任，大環境變化快，現在又有地緣政治、全球布局等議題，加上新事業的推動，每一代接班人面對的都是完全嶄新的事物。

許勝雄強調，企業經營需要具備五項修煉，積極的企圖心、核心的競爭力、創新的機制、落實執行力與掌握制度，這些都是需要持續不斷累積而成。

許勝雄 匯率

延伸閱讀

製造分裂對立？陸團體日增...OpenAI：利用ChatGPT從事惡意操作

每年省7位數！美企忙躲關稅 與台斷交海島國恐成解方

梅爾茨將與川普會談 外媒曝：商討關稅、俄烏戰爭

國泰投信張錫：AI成剛需 台股下半年先蹲後跳

相關新聞

智能產品拉貨動能強勁…鴻海最強5月 營收衝上6,157億元

鴻海昨（5）日公布5月營收6,157億元，為歷年同期新高，月減3.9%，年增11.9%，主要受惠於消費智能產品拉貨動能強...

5月營收月增7.9% 信驊站上頂峰…本季有望優於預期、全年雙位數成長

信驊昨（5）日公告5月營收7.6億元，月增7.9%、年增74.6%，創單月歷史新高，累計前五月營收35.29億元，年增8...

首度證實確切地點 蔣萬安：輝達要北士科T17、T18

輝達執行長黃仁勳日前表示台灣總部將設在「北投士林」，但並未說明確切落腳處，台北市長蔣萬安昨（5）日表示，市府有定期跟輝達...

任天堂Switch 2全球大搶購 高盛看好出貨前景…上調年度獲利預估

日本任天堂（Nintendo）備受期待的新一代遊戲機Switch 2於5日正式全球開賣，多個城市都出現排隊人潮，搶購到的...

T17、T18變更設計 都審修正通過

台北市都審委員會昨（5）日通過北投士林科技園區T17、T18變更設計案。不過按目前基地規劃，與輝達執行長黃仁勳公布的總部...

輝達：全球AI工廠會達百座

輝達（NVIDIA）加速運算事業部門主管巴克表示，推理模型的晶片使用量增加，需求已「大爆發」，主權AI的需求與全球AI工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。