金仁寶總裁談台幣升值 許勝雄：央行有責任穩定匯率

金仁寶集團總裁許勝雄昨（5）日表示，匯率對企業獲利的影響確實相對較大，若匯率結構無法支持企業競爭力與獲利能力，就無法走向永續發展；他認為，央行有責任穩定匯率，營造可信賴的投資環境，才有助招商引資，發展經濟。

許勝雄昨日出席台灣師範大學103周年校慶典禮，受訪時談及關稅與匯率議題。

他表示，大家都說美國總統川普是最大的黑天鵝，對等關稅是政府需要去做談判協商，匯率對企業確實造成相對較大的影響。

許勝雄認為，台灣仰賴出口，若匯率無法支撐企業競爭力，對產業整體在國際上的競爭力會造成一些影響，央行對於如何穩定匯率有責任，穩定的匯率才能建構有利的投資環境，吸引資金進駐，進而擴大人才需求，提升國民平均所得。

許勝雄近期在金寶股東會正式交棒給獨子許介立，他昨日也表示，對許介立有「三心一力」的期許，希望他具備更多「細心、用心、意志力與企圖心」。

許勝雄說，企業歷經一代接著一代的傳承，團隊要塑造好的經營環境，讓有能力、有理想、有抱負的人才在組織體系發揮能力與理想，是企業經營者最大的責任。

許勝雄說，他的責任，就是當「傳教士」，告訴接班人該擁有何種企業文化與思維，讓人才發揮所長，「你要教育他、培訓他，讓這些人願意留下來」，組織才有能力長遠發展。

許勝雄用20字形容自己的用人哲學，「知人善任、分層負責、充分授權、用人不疑、疑人不用」，他認為，每一個時代都有其歷史、使命與責任，大環境變化快，現在又有地緣政治、全球布局等議題，加上新事業的推動，每一代接班人面對的都是完全嶄新的事物。

許勝雄強調，企業經營需要具備五項修煉，積極的企圖心、核心的競爭力、創新的機制、落實執行力與掌握制度，這些都是需要持續不斷累積而成。