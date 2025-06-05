任天堂Switch 2開賣 鴻準、偉詮電、旺宏 進補

任天堂新機Switch 2昨（5）日在美、日等主要市場正式開賣，順利開出銷售紅盤，幾乎一機難求。據傳，任天堂已向供應鏈下追單指令，要求相關供應鏈日夜趕工出貨，藉此滿足市場需求；法人估，包括鴻準（2354）、偉詮電、旺宏等供應鏈將受惠最深。

針對供應鏈方面，鴻準負責獨家組裝Switch 2，並取得機殼訂單，成為最大贏家，旺宏與偉詮電則分別供應遊戲卡用記憶體與電源IC，三家業者將扮演關鍵角色。

任天堂新機上市熱賣

鴻準因獨家囊括Switch 2組裝與機殼訂單，受惠最深，偉詮電的USB PD晶片業務，也可望受惠於遊戲機客戶的拉貨力道；而任天堂ROM獨家供應商旺宏近期也在為Switch 2上市暖身，後續有望挹注營運動能。

從目前美日市場開賣狀況來看，Switch 2首波供應量已銷售一空，下波供應時間估將落在二周至一個月後，顯示出任天堂仍低估玩家對Switch 2的需求量，因此首波備貨量仍不足夠。

據悉，任天堂內部已上調過好幾次備貨量，早已超過原先目標，但開賣後強大的買氣驚人，台灣市場預計7月10日開賣，屆時很可能也呈現供不應求的狀況。