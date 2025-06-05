大立光營收 探兩年低點…本季獲利恐受業外匯損侵蝕

大立光（3008）昨（5）日公布5月營收32.38億元，月減25%，年減7%，為2023年6月以來低點，大立光預期，6月拉貨動能較5月好一些。

大立光今日將舉行股東會，董事長林恩平親自主持，近期進入iPhone備貨旺季，預期新機拉貨表現、智慧手機規格升級進展，產能布局動向、薄形手機及折疊機發展、匯率衝擊及人形機器人進展等都是股東關注焦點。法人看好，隨新機拉貨動能點火，大立光第3季營收有望優於第2季。大立光昨天股價收平盤2,320元，三大法人同步賣超。

大立光營收

大立光5月營收月減達25%，高於預期，法人推估除了本季是新舊機種交替期，部分原因也是新台幣對美元匯率強升，導致美元換回新台幣計價營收縮水，雙重夾擊致營收下挫至近兩年來新低。大立光預期6月拉貨動能比5月好一些，在連兩個月下滑後，重返成長，iPhone新機備貨潮將是一大動能。

大立光5月鏡頭出貨結構中，2,000萬畫素出貨占比拉高至20-30%，這是連兩個月下滑後，占比拉高，有利於產品組合。但新台幣短期強升逾10%，不利毛利率表現，本季毛利率能否力守五字頭，將是觀察指標。在業外表現上，預期大立光若維持過去一貫自然避險措施，本季業外匯損金額恐改寫歷年單季之最，侵蝕本業獲利。

考量貿易談判不確定性，以及川普政策變化性，關稅可能造成美國電子產品消費受到排擠，法人預估，今年iPhone出貨量年減7.5%至2.03億支。

法人機構指出，若川普關稅政策迫使蘋果在美國生產而漲價，使需求受挫，蘋概股恐連帶受衝擊。

除了手機鏡頭外，外界也關注大立光機器人鏡頭布局進展，林恩平日前表示，目前比較可能量產的是人形機器人，預期下半年量產，主要出貨歐美客戶，但量不大，採5P（五片塑膠鏡片）設計。林恩平說，現在因為機器觸覺還沒發展出來，因此依賴鏡頭取代觸覺，量少比較高毛利。