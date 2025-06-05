快訊

國中會考成績今天公布 上午8時起看這查 20日志願選填

今年首颱「蝴蝶」最快下周飛舞 粉專：若不幸侵台、雨量是關注重點

聽新聞
0:00 / 0:00

任天堂Switch 2全球大搶購 高盛看好出貨前景…上調年度獲利預估

經濟日報／ 編譯簡國帆易起宇、記者陳昱翔／綜合報導
日本任天堂（Nintendo）備受期待的新一代遊戲機Switch 2於5日正式全球開賣，多座城市都出現排隊人龍，搶購到的消費者爭相在社群媒體炫耀，成為多年來最盛大的消費產品上市盛事。 美聯社
日本任天堂（Nintendo）備受期待的新一代遊戲機Switch 2於5日正式全球開賣，多座城市都出現排隊人龍，搶購到的消費者爭相在社群媒體炫耀，成為多年來最盛大的消費產品上市盛事。 美聯社

日本任天堂（Nintendo）備受期待的新一代遊戲機Switch 2於5日正式全球開賣，多個城市都出現排隊人潮，搶購到的消費者爭相在社群媒體炫耀，成為多年來最盛大的消費產品上市盛事。

零售商都預期存貨很快售罄，新機啟動下一波遊戲產業成長熱潮，高盛看好出貨量前景，並上調對任天堂的獲利預估。

新機在歐美熱銷程度遠超過任天堂預期，台灣預計在7月開賣，預計也將造成熱潮。今年首季任天堂已大量囤貨已備市場需求，據了解，任天堂近期向台灣以鴻準為首的供應鏈提出大量出貨要求，希望台廠更積極趕工滿足市場需求。

在Switch 2上市約20小時前，消費電子產品零售商GameStop的紐約聯合廣場門市在美東時間4日清晨4時30分便出現消費者排隊，在紐約鬧區的任天堂門市同樣有排隊人潮。GameStop和百思買（Best Buy）的Switch 2剛上市就被搶購一空。日本東京出現排隊搶購潮，預先抽選抽到的幸運兒一拿到Switch 2就趕忙拍照上網炫耀。

Jefferies分析師高約爾指出，英國、法國的Switch 2預購量一分鐘內就被搶完，美國網站數度當機，他預測任天堂今年度將賣出1,500萬台Switch 2，與任天堂預估相當，但其他分析師預測銷量會達2,000萬台以上，高於任天堂的預期。

高盛看好任天堂的Switch 2出貨量與軟體營收前景，認為這款遊戲機的潛在第三方遊戲不少，預料任天堂會維持並加強用戶互動，幫助提高Switch 2的利潤。高盛上調任天堂止於明年3月的今年度營業利益至4,533億日圓。

Zen大學產業史研究中心副所長浜村弘一指出，Switch 2的效能比第一代的Switch更強、螢幕更大、手把升級、圖像改善，也更容易拿來玩高階個人電腦（PC）遊戲和手遊，幫助任天堂開拓新市場。而且Switch 2又能相容Switch的遊戲，一上市便有可觀的遊戲庫。

不過，Switch 2的成功仍取決於任天堂持續設計具吸引力的自家遊戲、以及與其他外部遊戲相容的能力，任天堂也面臨美國關稅可能推升成本的威脅。

高盛 消費 Switch

延伸閱讀

全民權證／原相 挑價內外5%

黃仁勳亮相Switch 2創作者之聲！稱主機繼承任天堂前社長岩田聰的生前願景

又双叒落選！任天堂Switch 2第三輪抽選結果出爐 中村悠一再次槓龜

展碁迎銷售潮 營收拚新高

相關新聞

智能產品拉貨動能強勁…鴻海最強5月 營收衝上6,157億元

鴻海昨（5）日公布5月營收6,157億元，為歷年同期新高，月減3.9%，年增11.9%，主要受惠於消費智能產品拉貨動能強...

5月營收月增7.9% 信驊站上頂峰…本季有望優於預期、全年雙位數成長

信驊昨（5）日公告5月營收7.6億元，月增7.9%、年增74.6%，創單月歷史新高，累計前五月營收35.29億元，年增8...

首度證實確切地點 蔣萬安：輝達要北士科T17、T18

輝達執行長黃仁勳日前表示台灣總部將設在「北投士林」，但並未說明確切落腳處，台北市長蔣萬安昨（5）日表示，市府有定期跟輝達...

任天堂Switch 2全球大搶購 高盛看好出貨前景…上調年度獲利預估

日本任天堂（Nintendo）備受期待的新一代遊戲機Switch 2於5日正式全球開賣，多個城市都出現排隊人潮，搶購到的...

T17、T18變更設計 都審修正通過

台北市都審委員會昨（5）日通過北投士林科技園區T17、T18變更設計案。不過按目前基地規劃，與輝達執行長黃仁勳公布的總部...

輝達：全球AI工廠會達百座

輝達（NVIDIA）加速運算事業部門主管巴克表示，推理模型的晶片使用量增加，需求已「大爆發」，主權AI的需求與全球AI工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。