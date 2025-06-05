鴻海轉投資AMAX將私募 董座：找2優勢互補策略伙伴

AI伺服器解決方案商AMAX-KY（6933）（艾瑪斯科技）今年將辦理1,000萬股私募，引進策略伙伴，董事長倪小菁指出，期望雙方互補拓展全球市場，今年隨GB200 SuperPOD出貨，液冷解決方案在中小企業市場將逐步提升，對下半年成長性仍深具信心。

AMAX在2018年引進鴻海（2317）入股，目前鴻海集團持股合計22.1%，在董事會中有2席董事席次，是僅次於創辦家族（逾4成股權）的大股東，由於AMAX總部在美國加州，過去就跟輝達（NVIDIA）建立長期合作關係，更是全球第一家交付DGX B200 SuperPOD的業者，雙方技術合作深入，也因此，AMAX在跟兩大科技巨頭關係緊密下，董事會決議在1,000萬股額度內發行私募股時，認購對象身分也受到關注。

倪小菁受訪指出，絕對是找對AMAX公司及員工都有利的策略合作伙伴加入，預估私募將在第3季度完成，目前在討論中。

倪小菁指出，鴻海專注於大量伺服器製造，而AMAX屬於小量客製化業務，雙方持續有技術交流，雙方具互補性，此次私募則希望找新策略伙伴，對方需在先進技術上保持領先，並能提供AMAX供應鏈穩定且多樣化選擇，並期許共同在全球市場上拓展生意。

AMAX客戶多元，從智慧醫療、農業植物辨識、半導體晶圓檢測、語言辨識模仿等應用，倪小菁指出，AMAX能提供的優勢是在美國、台灣、愛爾蘭都有製造能力，尤其美中貿易戰開打，AMAX在美具生產基地建置經驗，不僅受關稅衝擊低，也能提供在地協助，替客戶端到端提供完整服務，隨伺服器競爭激烈，能協助策略伙伴建立差異化競爭優勢。

AI伺服器液冷解決方案市場持續成長，但相對CSP業者積極導入，中型企業在水冷散熱技術導入上會有時間差，倪小菁指出，因為必須改動機房基礎建設建置，通常需要至少6個月作業期，故上半年接案完成時間點會落在7～8月份，預期下半年到明年會陸續看到許多企業導入AI液冷方案。

她觀察，客戶導入AI液冷專案通常會面臨2挑戰，首先是電力供應，液冷AI算力中心需要足夠電力，其次是基礎建置環境要求多，若客戶機房設施老舊，則在配管路或電力上都要花較長時間。

她舉例，近期就有一家客戶發現其建築的天花板無法承受水冷管路通過，解決問題就需要更長一點時間，但由於液冷散熱勢在必行，倪小菁認為儘管會多花時間，但市場一定是會朝該方向發展。

AMAX具備完整算力機房建置經驗，從機房規劃到軟體採購一條龍服務，倪小菁指出，AMAX專攻500～1,000尺大小機房，約3~5個機櫃的算力中心，從基礎建設到伺服器、儲存、網路規劃配置提供端到端解決方案，提供L12層級服務，相對ODM伺服器大廠擅長大量生產，AMAX則提供彈性方案，包含現成商用產品及客製化零組件。

倪小菁指出，企業導入AI伺服器液冷方案速度取決各家決心，有些企業原本是訂閱AI雲端算力，發現越用越多，時常超支，未來費用支出難以估算，就會考慮自建AI算力機房，其次，企業會擔心機敏資料上傳雲端，更擔心上傳資料愈來愈龐大，未來資料搬移難度高，兩因素都讓中型企業轉向自建機房掌握算力容量。

AMAX在加州創立，倪小菁觀察，愈來愈多北美客戶自建AI機房，對於第1季營收高成長，但獲利下滑，她解釋主要是SuperPOD新品開發成本高，加上中國大陸市場部分AI產品禁售，本季經過調整，加上新品推出，預期高毛利率產品組合將改善。