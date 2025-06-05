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行政院核定台南AI基建 台南經發局：規劃金三角產業聚落

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台南經發局已規劃柳營科技工業區、樹谷園區及南科周遭產業園區，將支援沙崙科學城的大南方新矽谷方案，發展AI金三角產業聚落。圖／台南經發局提供
台南經發局已規劃柳營科技工業區、樹谷園區及南科周遭產業園區，將支援沙崙科學城的大南方新矽谷方案，發展AI金三角產業聚落。圖／台南經發局提供

總統賴清德推動大南方新矽谷方案，將以沙崙智慧綠能科學城為核心，擴散研發成果至大南方S廊帶。台南市經發局長張婷媛表示，行政院已於今年三月核定，在臺南沙崙設置AI運算資料中心，將於2026年至2029年，建置200 PF (petaflops，每秒千兆次浮點運算) 的算力資源，供產官學研運用，黃偉哲市長也要求市府配合總統政策，協調水電管線及道路工程，助力國科會國網中心如期如質完成建置。

張婷媛說明，AI基礎建設除了算力布建，也要提供GPU及伺服器等相關供應鏈進駐的地點，經發局已規劃柳營科技工業區、樹谷園區及南科周遭產業園區，將支援沙崙科學城的大南方新矽谷方案，發展AI金三角產業聚落。

目前經發局已盤點各工業區近百公頃的土地，也完成半導體與AI相關供應鏈的調查，臺南有足夠的空間供AI相關產業進駐，也可透過市府媒合產業合作夥伴，共同進軍國際市場。

張局長以輝達（NVIDIA）即將公布的迷你超級電腦DGX Spark為例，手掌般的大小就可以提供1,000TOPs (每秒兆次浮點運算) 的算力，宣告個人超級電腦的時代來臨，背後的供應鏈與銷售通路，幾乎都是台廠。

在今年COMPUTEX黃仁勳的演講中，背板就有出現自動化設備商盟立（2464）、記憶體廠群聯（8299）、網路交換器廠智邦（2345）、電源供應器廠台達電（2308）等公司的商標，這些供應鏈也都將臺南視為重要基地。

此外，經發局也歡迎傳統產業隱形冠軍洽談進駐，張局長以AI伺服器為例，不論是AMD第五代EPYC系列的伺服器，還是NVIDIA Blackwell架構的伺服器，ODM都是委託台廠設計製造，其中緯穎（6669）去年已在臺南開工擴廠，預計2027年可以竣工，並將在南科打造研發中心，擴大AI伺服器的接單量能。

而伺服器裡不只包含處理器，還有機殼、螺絲、扣件、線材、墊片等，都是隱形冠軍產業鏈可以支援的產品，市府經發局已在彙整相關業者需求，以柳科、南科、沙崙為金三角聚落，全力協助相關產業在臺南落地設廠。

伺服器 AI

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