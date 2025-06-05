研調：6月液晶顯示器面板漲不動 電視個別尺寸或小跌
研調機構集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，6月電視面板價格預期持平，但在買方持續給予壓力下，不排除個別尺寸仍有小幅下跌的可能。
集邦公布6月上旬面板報價調查，電視、液晶顯示器（Monitor）、筆電面板皆持平，其中液晶顯示器面板由小漲轉為持平。
范博毓說明，6月電視面板需求趨向減弱，品牌商自第1季以來持續拉貨，庫存水位逐漸墊高，第2季希望透過更靈活的採購策略調節，與面板廠議定面板價格，看是否能藉此取得更多價格折讓，為下半年促銷季鋪墊更多操作空間。
不過，面板廠雖透過產能調控試圖維持供需平衡，但在需求可能減弱的壓力下，個別面板廠可能針對面板價格釋出一定的善意，藉此來穩定客戶關係。
集邦說明，液晶顯示器面板在關稅問題刺激之下，連續數月品牌商都維持積極的備貨態度，6月以後庫存水位增高，品牌拉貨動能開始放緩，加上電視面板需求同樣走緩，跌價壓力逐漸浮現，連帶開始影響液晶顯示器面板價格走勢。
大部分面板廠不再堅持面板價格可持續維持上漲想法，品牌商在需求開始調節之下，也不太可能接受面板價格持續上漲，6月液晶顯示器面板價格全面轉為持平。
集邦觀察，第2季筆電面板需求仍可維持穩定，原先品牌對於下半年狀況看法較悲觀，影響對面板拉貨的態度趨保守，但近期品牌商逐步對第3季動能趨向較樂觀，對面板需求的能見度有較4月初對等關稅剛宣布時更好，即便如此，面板廠仍謹慎看待未來幾個月的需求變化，深怕大環境的變動可能會讓需求減弱的風險再次升高。
集邦認為，面板廠依然不敢貿然提出價格調漲的想法，甚至願意用檯面下的價格優惠來維護關鍵客戶的關係，預期6月筆電面板價格可望穩定持平。
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