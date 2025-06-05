快訊

高中生「最佳辯士」造假丟多校正取資格 醫師父診所聲明曝光

研調：6月液晶顯示器面板漲不動 電視個別尺寸或小跌

中央社／ 台北5日電

研調機構集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，6月電視面板價格預期持平，但在買方持續給予壓力下，不排除個別尺寸仍有小幅下跌的可能。

集邦公布6月上旬面板報價調查，電視、液晶顯示器（Monitor）、筆電面板皆持平，其中液晶顯示器面板由小漲轉為持平。

范博毓說明，6月電視面板需求趨向減弱，品牌商自第1季以來持續拉貨，庫存水位逐漸墊高，第2季希望透過更靈活的採購策略調節，與面板廠議定面板價格，看是否能藉此取得更多價格折讓，為下半年促銷季鋪墊更多操作空間。

不過，面板廠雖透過產能調控試圖維持供需平衡，但在需求可能減弱的壓力下，個別面板廠可能針對面板價格釋出一定的善意，藉此來穩定客戶關係。

集邦說明，液晶顯示器面板在關稅問題刺激之下，連續數月品牌商都維持積極的備貨態度，6月以後庫存水位增高，品牌拉貨動能開始放緩，加上電視面板需求同樣走緩，跌價壓力逐漸浮現，連帶開始影響液晶顯示器面板價格走勢。

大部分面板廠不再堅持面板價格可持續維持上漲想法，品牌商在需求開始調節之下，也不太可能接受面板價格持續上漲，6月液晶顯示器面板價格全面轉為持平。

集邦觀察，第2季筆電面板需求仍可維持穩定，原先品牌對於下半年狀況看法較悲觀，影響對面板拉貨的態度趨保守，但近期品牌商逐步對第3季動能趨向較樂觀，對面板需求的能見度有較4月初對等關稅剛宣布時更好，即便如此，面板廠仍謹慎看待未來幾個月的需求變化，深怕大環境的變動可能會讓需求減弱的風險再次升高。

集邦認為，面板廠依然不敢貿然提出價格調漲的想法，甚至願意用檯面下的價格優惠來維護關鍵客戶的關係，預期6月筆電面板價格可望穩定持平。

顯示器 電視面板 拉貨

延伸閱讀

兩因素催化 集邦：第2季server與PC DDR 4合約價漲幅擴大

球王梅西領軍的阿根廷國家隊 球星上班路像走時尚大道

先進IC測試的結構性質變

00918殺進前段班「狂飆到第四」！稀飯：00701穩坐冠軍、00713小跌續挺第二

相關新聞

台瓜簽半導體合作意向書 賴總統：持續雙邊投資合作

賴清德總統5日以軍禮歡迎友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷，並偕同蕭美琴副總統在總統府與阿...

大立光：軟體侵權爭議 對公司營運並無影響

大立光（3008）5日發布重訊表示，涉軟體侵權爭議，並無影響營運，目前生產營運正常，對財務及業務並無影響。

輝達總部更近一步？北士科T17、T18變更設計修正通過

輝達台灣總部將落腳新壽集團持有地上權的T17、18兩塊基地，新壽申請變更規畫設計，今天都審會討論。申設單位提出，連通道要...

影／輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

輝達海外總部確定落腳北士科，外界關注，輝達是否確定選擇目前由新光人壽得標的T17、18兩塊地上權案？輝達至今未鬆口。台北...

訊連旗下玩美移動推出最新行動應用 APP「玩美 AI Chat」

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）5日宣布，正式推出「玩美AI Chat」。這款隨時待命的AI...

加速汽車導入AI Arm推出Zena CSS車用平台 助攻車廠縮短開發時程

Arm控股公司今（5）日宣布推出 Arm Zena 運算子系統（Compute Subsystems, CSS），這套標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。