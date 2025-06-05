台瓜簽半導體合作意向書 賴總統：持續雙邊投資合作

賴清德總統5日以軍禮歡迎友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷，並偕同蕭美琴副總統在總統府與阿雷瓦洛總統進行雙邊會晤，兩國元首也共同簽署「半導體合作意向書」暨見證兩國簽署合作文件。

訪團成員由外交部長林佳龍、我駐瓜地馬拉大使張俊菲及瓜國駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）陪同，前來總統府晉見賴總統。

簽署儀式中，賴總統與阿雷瓦洛總統首先見證我國經濟部長郭智輝與瓜國經濟部長賈西雅（Gabriela García）簽署「中華民國(台灣)政府與瓜地馬拉共和國政府間促進供應鏈雙邊投資意向書」；以及我國外交部長林佳龍與瓜國外交部長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）簽署「中華民國(台灣)外交部與瓜地馬拉共和國外交部建立政治諮商機制瞭解備忘錄」。

接著，兩國元首共同簽署「中華民國(台灣)政府與瓜地馬拉共和國政府推動半導體產業發展合作意向書」。

賴總統致詞時表示，瓜地馬拉是台灣的重要友邦，兩國長期以來共享民主、自由及人權等普世價值，持續攜手合作發揮良善力量，共同因應國際情勢的各項挑戰。感謝阿雷瓦洛總統從去年上任以來，多次在聯合國、世界衛生大會等國際場合為台灣仗義執言，讓世界看見兩國一起捍衛民主自由、促進全球繁榮的決心。

賴總統提到，台灣與瓜地馬拉在許多領域的合作不斷創新深化，無論是公衛、農業、婦女賦權等都有實質成果。今年5月兩國攜手推動「半導體技職班」，共有28位瓜地馬拉青年來台接受訓練，不僅是雙邊科技人才培育的重要起點，更是「榮邦計畫」的具體成果。

賴總統說，這些年來兩國貿易關係熱絡，在眾多進口商品之中，又以瓜地馬拉咖啡深受台灣民眾喜愛。瓜地馬拉是台灣第四大咖啡供應國，今年3月的採購量高達72萬公斤，創下歷史新高，充分展現出對瓜地馬拉優質產品的肯定。

他提到，政府也鼓勵更多台灣企業前往瓜地馬拉布局投資，善用當地地理位置、自然資源以及優質人力，打造雙贏的產業合作模式，進一步強化供應鏈韌性，以及更具戰略意義的夥伴關係。

賴總統表示，他與阿雷瓦洛總統共同簽署「半導體合作意向書」，並見證兩國簽署合作文件，建立政治諮商機制，也持續促進雙邊投資合作。這些成果不僅深化兩國邦誼，也為彼此開創更多合作契機。展望未來，台灣將與瓜地馬拉攜手前行，繼續為全球的民主發展以及區域的繁榮穩定貢獻心力。

阿雷瓦洛總統致詞表示，此次國是訪問，正值瓜地馬拉及中華民國台灣展開全新雙邊關係的時刻，除將持續鞏固並推動雙邊關係邁向全新里程碑，亦有利於科技、經濟、教育、醫療等方面的合作，及共同邁向永續發展及全球整合的目標；兩國地理距離雖然遙遠，但彼此齊步踏上追求人類福祉的道路上。

阿雷瓦洛總統強調，瓜地馬拉非常肯定且珍視中華民國台灣，雙方在農業、教育、科技、醫療、婦女賦權及鄉村發展等關鍵領域的堅實合作，都對瓜國產生具體影響，也反映出人道關懷的合作精神，更向國際展現兩國抱持共同目標，具有清晰的合作指引與方向。

阿雷瓦洛總統指出，中華民國台灣是瓜國經濟領域的重要夥伴，特別是「台瓜自由貿易協定」生效以來，雙邊經貿有大幅進展。稍後兩國也將簽署合作意向書，促進雙邊投資及推動半導體產業發展。

阿雷瓦洛總統說，剛才賴總統提到兩國共同推動之「半導體技職班」，包括瓜國大學生、工程師與教師都熱情參與，讓瓜國未來科技發展踏出第一步，也展現對科技創新及全球價值鏈的投入，深具意義。

阿雷瓦洛總統認為，瓜地馬拉與中華民國台灣是兄弟之邦，兩國是可靠的朋友及策略聯盟。盼以相互尊重、信任及團結為前提，強化現有合作機制，並探索新的合作途徑，進一步深化各項關係。相互理解、共享和平、自由、民主及尊重人權等普世價值，是台瓜友誼的堅實基礎，而在這些基礎之上，未來兩國定能更進一步交流與合作。