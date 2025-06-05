聯嘉光電證實遭受網路攻擊 營運暫無重大影響

聯嘉（6288）光電5日公告，集團總部與部分海外子公司的內部網路遭到駭客企圖入侵，資訊系統遭受網路攻擊。

聯嘉發言人暨副總經理吳俊德表示，公司在發現攻擊後已立即啟動相關防禦機制，以避免影響資訊安全與全球營運。

吳俊德指出，目前評估本次網路攻擊對公司營運並無重大影響。

聯嘉強調，公司現有的資安防護機制已足以因應本次事件，後續將持續密切監控並進一步強化資訊安全措施。