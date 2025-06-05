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技嘉延攬前宏碁高層藍紹文擔任營運長 主攻AI伺服器業務

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

技嘉（2376）5日公告，原任宏碁（2353）電腦中國區總經理暨執行董事藍紹文，擔任技嘉營運長一職，由於技嘉全力衝刺人工智慧（AI）伺服器業務，隨著藍紹文擔任營運長，可望做大AI領域的業績。

技嘉除了AI伺服器之外，在主機板、顯示卡與筆電等產品的需求同步暢旺，將帶動第2季業績優於第1季，同時，下半年進入傳統出貨旺季，業績持續看好，該公司已經準備好美國產能，將視需求與客戶協商，隨時可以啟動美國製造，以因應關稅政策。

針對顯卡第2季供需狀況，以及價格上漲，技嘉共同總經理林英宇之前表示，「都很好，價格還不錯，其實我們帶給客戶的不是只有價格，顯卡的應用是越來越廣，最早以前顯示卡就是用在遊戲，後來有創作者需求，現在包括一些AI的生成、影像生成、圖片生成，其實都需要顯示卡，因此，顯示卡的需求可以穩定且持續，並不會有很強的淡旺季，因此，第2季整個需求不錯，價格也大概穩定。」

技嘉之前指出，整個公司的第2季比第1季來的更好。會不會擔心下半年旺季不旺？林英宇說，不至於，因為還是看到傳統需求，譬如說遊戲與電競，最重要的是在AI時代，大家在每天日常的工作，越來越多人使用AI工具，例如做影片，生成圖片等，這個需求是爆發的，樂觀看待整個產品規模，以及產品線的擴大。

顯示卡 技嘉 AI

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