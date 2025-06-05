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高中生學習歷程被爆造假 父親診所公告「孩子身心健康最重要」

巨有啟動員工持股信託 吸引留任人才

中央社／ 新竹5日電

特殊應用晶片（ASIC）廠巨有科技今天宣布，與華南銀行合作，啟動員工持股信託，提撥比率達100%，讓員工以定期定額方式購買公司股票，吸引及留任優秀人才。

巨有科技發布新聞稿表示，半導體產業具有高度技術密集及人才競爭特色，自職涯規劃、職場環境、員工福利與員工參與等多面向著手，才能打造穩定且具吸引力的職場文化。

巨有科技指出，啟動員工持股信託計畫主要是希望透過員工定期定額方式購買公司股票，共享公司穩健收益成果，以增進向心力，並為吸引及留任優秀人才，進一步提升企業競爭力。

巨有科技成立於1991年，專注於ASIC一站式服務，每年完成超過70個專案，累計已達1000個以上設計定案。巨有先前表示，客戶委託設計（NRE）專案接單明顯增加，今年來專案量已超過80個，已達去年全年水準，營運展望樂觀。

股票 定期定額

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