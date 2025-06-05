巨有啟動員工持股信託 吸引留任人才
特殊應用晶片（ASIC）廠巨有科技今天宣布，與華南銀行合作，啟動員工持股信託，提撥比率達100%，讓員工以定期定額方式購買公司股票，吸引及留任優秀人才。
巨有科技發布新聞稿表示，半導體產業具有高度技術密集及人才競爭特色，自職涯規劃、職場環境、員工福利與員工參與等多面向著手，才能打造穩定且具吸引力的職場文化。
巨有科技指出，啟動員工持股信託計畫主要是希望透過員工定期定額方式購買公司股票，共享公司穩健收益成果，以增進向心力，並為吸引及留任優秀人才，進一步提升企業競爭力。
巨有科技成立於1991年，專注於ASIC一站式服務，每年完成超過70個專案，累計已達1000個以上設計定案。巨有先前表示，客戶委託設計（NRE）專案接單明顯增加，今年來專案量已超過80個，已達去年全年水準，營運展望樂觀。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言