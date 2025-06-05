大立光：軟體侵權爭議 對公司營運並無影響

大立光（3008）5日發布重訊表示，涉軟體侵權爭議，並無影響營運，目前生產營運正常，對財務及業務並無影響。

今德商Mvtec發布新聞稿表示，大立光去年因涉嫌盜用德商的影像檢測軟體被檢察官起訴，大立光董事長林恩平當時宣稱已開始汰換該軟體不再使用；不料德商兩度去函要求限期提出合法使用的授權證明，大立光拒不提供且向智慧財產法院聲請假處分，要求德商在侵權官司判決確定前「應容忍且不得以任何方式妨礙干擾大立光使用該軟體」，日前被智財法院打臉，裁定駁回大立光的聲請。

大立光吹哨者向德國原廠MVTec檢舉，指大立光向MVTec購買「HALCON」影像檢測軟體後自行破解大量盜拷使用，涉嫌侵害著作權，台中地檢署去年4月將大立光及10位高層一併起訴。去年6月7日大立光股東會林恩平受訪表示，被起訴侵權是員工無心之失，反控德商獅子大開口，還稱HALCON只是外觀檢測一個小軟體，絕對拒絕往來，已找到另一家「便宜又好用」的替代廠商。

針對大立光涉軟體授權爭議，聲請假處分遭法院駁回，大立光今天發布重訊回應，德商發律師函要求本公司停止使用合法購買之軟體，為維護權益，本公司遂向法院就合法購買軟體之部份聲請定暫時狀態處分，禁止德商繼續騷擾本公司。然因德商當庭向法官表示，對本公司先前合法購買之軟體「當然可以獲得授權使用」，法院也認定德商對於本公司繼續使用合法購買之軟體「並無意見」，遂裁定無保全必要而駁回本公司聲請。

大立光表示，部分媒體報導內容與事實不符，標題亦有誇大誤導；德商或媒體所稱之違法軟體並非本次法院裁定之標的或範圍，公司生產營運正常，對財務及業務均未造成影響。