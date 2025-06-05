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輝達海外總部落腳北士科 蔣萬安證實：就是T17、18

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布海外總部確定落腳北士科，究竟輝達是否確定選擇由新光人壽得標的T17、18兩塊地上權用地？台北市長蔣萬安5日證實，市府有定期跟輝達開會，而且「輝達很明確指出就是T17、18」。

蔣萬安5日下午赴議會總質詢。針對輝達落腳北士科議題，民進黨陳賢蔚表示，輝達要來北士科這事情到底是不是已經確定了？什麼時候市府可以得到新壽正面的回應輝達就是要他們的用地？

蔣萬安說，因為黃仁勳公開講輝達會落腳北投士林，但沒有具體明確指出是在哪裡，但市府有定期跟輝達開會，輝達很明確指出就是T17、18。

陳賢蔚進一步追問，新壽什麼時候可以有比較明朗的方向？蔣萬安表示，現在T17、18是新壽取得地上權，市府就是依照合約辦理，當然都有進行沙盤推演討論，還有跨局處研究依照合約走會有幾種可能的方案。

至於是否會因為新壽遲遲未能把資訊對外說明而生變？蔣萬安強調，新壽如果來申請變更，市府會依照地上權合約進行。產發局長陳俊安也補充，到目前為止，新壽都還沒提出任何相關申請，所以就是依照現有地上權合約來進行。

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