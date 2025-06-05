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集邦：面板報價6月全面持平 電視面板恐個別尺寸下跌

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技5日公布6月上旬面板報價全面持平。業者/提供
集邦科技5日公布6月上旬面板報價全面持平。業者/提供

集邦科技5日公布六月上旬面板價格，TrendForce研究副總范博毓表示，面板報價6月全面持平；但電視面板恐個別尺寸下跌。

電視面板6月需求趨向減弱態勢，品牌客戶自第1季以來持續拉貨，庫存水位已逐漸墊高，第2季起也希望透過更靈活的採購策略調節，來與面板廠議定面板價格，看看是否能藉此取得更多價格折讓或是MDF，來為下半年促銷季鋪墊更多操作空間。面板廠雖有透過產能調控試圖維持供需平衡，但在需求可能減弱的壓力下，個別面板廠仍可能針對面板價格釋出一定的善意，藉此來穩定客戶關係。就目前觀察，6月份的電視面板價格預期維持持平，但在買方持續給予壓力下，不排除個別尺寸仍有小幅下跌的可能性。

監視器面板在關稅問題的刺激之下，連續數月品牌客戶都維持較積極的備貨態度，但進入6月份後，因為庫存水位增高，品牌拉貨動能有開始放緩修正的跡象。加上電視面板需求同樣走緩，跌價壓力逐漸浮現，也連帶開始影響MNT面板價格的走勢。就目前觀察，大部分面板廠對面板價格可持續維持上漲的想法較保守，品牌客戶在需求開始調節之下，也不太可能接受面板價格持續上漲，因此預期6月份的MNT面板價格將全面轉為持平態勢。

目前觀察第2季NB面板需求仍可維持穩定，原先品牌客戶對於下半年狀況看法較悲觀，也影響對面板拉貨的態度趨保守，但近期品牌客戶逐步對第3季的動能趨向較樂觀，對面板需求的能見度有較4月初對等關稅剛宣布時更好。不過就算如此，面板廠仍謹慎看待未來幾個月的需求變化，深怕大環境的變動可能會讓需求減弱的風險再次升高。在此前提下，面板廠依然不敢貿然提出檯面價格調漲的想法，甚至願意用檯面下的價格優惠來維護關鍵客戶的關係。因此目前預期6月份的NB面板價格仍可望維持穩定持平的態勢。

電視面板 拉貨 壓力

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