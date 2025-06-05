台達「智慧能源競爭力論壇」聚焦企業能源管理

台達電（2308）2025年《智慧能源競爭力論壇》系列活動6月開跑，聚焦企業在能源轉型路上的痛點與挑戰，5日台北場攜手台灣綜合研究院、儲能消防安全工程廠商川圓科技提出儲能、綠電及微電網等解方，包含專為表後儲能應用打造的工商業一體式儲能解決方案C系列正式上市。C系列僅需半個車位空間即可配置超過1MWh的電量，針對再生能源應用，亦展示子公司台達能源推出的綠電匹配軟體，透過智慧分析協助企業解決餘電問題，打造兼具效益與韌性的能源管理。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群副總經理徐瑞源表示，全球能源轉型驅動碳費開徵、用電大戶條款等政策，都呈現企業正面臨能源成本與減碳挑戰雙重壓力。作為全方位能源解決方案的提供者，台達可幫助企業以系統化方式全面布局，整合儲能系統、再生能源採購、優化管理機制等方式，協助提升能源自主與電網韌性。也期盼透過這次論壇，提供產業夥伴全方位的政策剖析與實務建置經驗，攜手邁向能源轉型。

論壇特邀財團法人台灣綜合研究院，也以碳費、再生能源兩大面向，為企業分享因應之道，台綜院院長吳再益表示：「在政策推動與市場變化下，能源轉型勢在必行，特別是高耗能產業，若未及早盤點體質、啟動調整，未來將面臨更高成本與營運風險。很榮幸受台達邀請，能源議題需要多方關注，也樂見台達提出具體解方，台綜院將持續攜手企業與政府制定因應策略，助力產業穩健應對轉型挑戰。」

台達針對工商業用戶推出的一體式儲能解決方案C系列，單櫃容量達125 kW / 261 kWh，占地不到半坪，具備堆高機搬運、可取代地下管溝的金屬底座、快速配線與消防保護機制等設計，更內建標準表後儲應用，滿足工廠、商辦及充電站等場域需求。此外，台達更在論壇中分享近期完工之大型表後儲能案場，包含群創（3481）於台南科學園區建置的40 MW / 70 MWh儲能系統，除了作為廠區備援電力，亦善用時間電價轉移用電尖峰、降低整體用電成本，同時參與台電輔助服務，達到開源之效。

除建置軟硬體系統，台達亦能協助企業擬定長期能源策略。台達能源如同企業的「能源健身顧問」，協助盤點用電結構與碳排來源，找出改善空間並提供碳減量解決方案。透過綠電交易平台與綠電匹配服務，更可協助企業擬訂最合適的綠電採購策略，助力企業以「開源節流」雙軌模式，建構具韌性的能源管理架構。