快訊

民視爆職場霸凌！主管情緒失控砸椅下屬「手受傷濺血」 公司回應了

外國旅客看病落跑「拖欠醫藥費」 日政府擬要求入境前參加商業保險

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達總部更近一步？北士科T17、T18變更設計修正通過

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安表示，輝達（NVIDIA）台灣總部傳出有望設置在北士科T17、T18，而新壽今規畫設計⼤幅變更，向北市都發局提出都審變更設計。本報資料照。
台北市長蔣萬安表示，輝達（NVIDIA）台灣總部傳出有望設置在北士科T17、T18，而新壽今規畫設計⼤幅變更，向北市都發局提出都審變更設計。本報資料照。

輝達台灣總部將落腳新壽集團持有地上權的T17、18兩塊基地，新壽申請變更規畫設計，今天都審會討論。申設單位提出，連通道要連結兩塊基地，盼可免建蔽率及容積率；委員要求提出公益性空間，申設單位允諾後，該案修正後通過。

申設單位提出包含交通及車道出入口規畫、立體連通設施設置、開放空間與景觀設計、廣告標誌數量等，其中2基地立體連通道因需跨越15公尺計畫道路，爭取免計建蔽率及容積率，幹事會委員認為空橋要考量公益性，並以跨越道路一處為原則，申設單位強調立體連通設施將開放24小時公眾使用。

申設單位說，透過空橋可到外雙溪人行道，靠近文林橋側規畫自行車道連結平台，並考慮與未來輕軌站連接，左右兩側及中間也有電梯可快速到達地面層，符合公益價值，多數委員認為，空橋連接大部分看起來是為滿足內部需求，恐無法讓民眾使用，且近磺溪的連通道規畫與自行車道連結，對使用者而言單車需牽至2樓，因與地面層連通更直接有效。

也有委員認為，申設單位雖規畫在2樓基地中間15公尺計畫道路，旁設置如森林般的綠廊帶，但並非種滿樹木就可稱為森林，必須確保和加強地面層的可及性與穿透性，讓民眾能夠方便通過綠廊並與周邊環境直接連結，不應過度依賴二樓的連通設施而犧牲地面層的空間體驗。

會議主席簡瑟芳裁示，連通道請申設單位具體說明二樓服務性設施對外服務，至於庭園優化及相關設計部分，至於圓形連通道設計未來將連接輕軌，部分委員有意見，該部分應先暫緩或取消，其他包含車道出入口等委員大致上沒有太多意見，全案修正後通過。

都發局表示，都審會修正後通過，按「都市設計及土地使用開發許可審議規則」申設單位應於收受會議紀錄日起30日內，提送變更設計核定程序，倘因故無法依前項期限辦理，得敘明理由向本府申請展期，申設單位檢送修正後圖說過局，續將依委員會決議逐項檢核修正方案，始得辦理辦理核定，都審核定後，續由建管處核准建照變更設計。

黃仁勳 輝達 台灣 北士科 NVIDIA

延伸閱讀

北士科T17、T18變更設計案 北市都審修正通過

輝達財報解密 天使回歸或魔鬼現形？

黃仁勳相中北士科T17、18基地？新壽設計變更今送都審會討論

輝達、微軟競逐市值王 戰況激烈

相關新聞

輝達總部更近一步？北士科T17、T18變更設計修正通過

輝達台灣總部將落腳新壽集團持有地上權的T17、18兩塊基地，新壽申請變更規畫設計，今天都審會討論。申設單位提出，連通道要...

輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

輝達海外總部確定落腳北士科，外界關注，輝達是否確定選擇目前由新光人壽得標的T17、18兩塊地上權案？輝達至今未鬆口。台北...

Meta再添23案廣告資訊未揭露 審查結果最快月底出爐

打詐專法上路後，網路廣告平台就必須遵守法規揭露相關刊登資訊，不過日前Meta才因未遵守實名制規範遭數發部開罰100萬元，...

大立光：軟體侵權爭議 對公司營運並無影響

大立光（3008）5日發布重訊表示，涉軟體侵權爭議，並無影響營運，目前生產營運正常，對財務及業務並無影響。

訊連旗下玩美移動推出最新行動應用 APP「玩美 AI Chat」

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）5日宣布，正式推出「玩美AI Chat」。這款隨時待命的AI...

加速汽車導入AI Arm推出Zena CSS車用平台 助攻車廠縮短開發時程

Arm控股公司今（5）日宣布推出 Arm Zena 運算子系統（Compute Subsystems, CSS），這套標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。