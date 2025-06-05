輝達總部更近一步？北士科T17、T18變更設計修正通過

輝達台灣總部將落腳新壽集團持有地上權的T17、18兩塊基地，新壽申請變更規畫設計，今天都審會討論。申設單位提出，連通道要連結兩塊基地，盼可免建蔽率及容積率；委員要求提出公益性空間，申設單位允諾後，該案修正後通過。

申設單位提出包含交通及車道出入口規畫、立體連通設施設置、開放空間與景觀設計、廣告標誌數量等，其中2基地立體連通道因需跨越15公尺計畫道路，爭取免計建蔽率及容積率，幹事會委員認為空橋要考量公益性，並以跨越道路一處為原則，申設單位強調立體連通設施將開放24小時公眾使用。

申設單位說，透過空橋可到外雙溪人行道，靠近文林橋側規畫自行車道連結平台，並考慮與未來輕軌站連接，左右兩側及中間也有電梯可快速到達地面層，符合公益價值，多數委員認為，空橋連接大部分看起來是為滿足內部需求，恐無法讓民眾使用，且近磺溪的連通道規畫與自行車道連結，對使用者而言單車需牽至2樓，因與地面層連通更直接有效。

也有委員認為，申設單位雖規畫在2樓基地中間15公尺計畫道路，旁設置如森林般的綠廊帶，但並非種滿樹木就可稱為森林，必須確保和加強地面層的可及性與穿透性，讓民眾能夠方便通過綠廊並與周邊環境直接連結，不應過度依賴二樓的連通設施而犧牲地面層的空間體驗。

會議主席簡瑟芳裁示，連通道請申設單位具體說明二樓服務性設施對外服務，至於庭園優化及相關設計部分，至於圓形連通道設計未來將連接輕軌，部分委員有意見，該部分應先暫緩或取消，其他包含車道出入口等委員大致上沒有太多意見，全案修正後通過。

都發局表示，都審會修正後通過，按「都市設計及土地使用開發許可審議規則」申設單位應於收受會議紀錄日起30日內，提送變更設計核定程序，倘因故無法依前項期限辦理，得敘明理由向本府申請展期，申設單位檢送修正後圖說過局，續將依委員會決議逐項檢核修正方案，始得辦理辦理核定，都審核定後，續由建管處核准建照變更設計。