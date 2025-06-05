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輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者余承翰／攝影
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者余承翰／攝影

輝達海外總部確定落腳北士科，外界關注，輝達是否確定選擇目前由新光人壽得標的T17、18兩塊地上權案？輝達至今未鬆口。台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢時透露，市府有定期跟輝達開會，「輝達很明確指出就是T17、18」。

蔣萬安今天赴議會總質詢，民進黨陳賢蔚質詢輝達落腳北士科議題，陳賢蔚說，輝達要來北士科這事情到底是不是確定了？蔣市長先前說，市府都有沙盤推演過，市府什麼時候可以得到新壽正面的回應？

蔣萬安表示，因為黃仁勳公開講，輝達會落腳北投士林，但沒有具體明確指出是在哪裡，不過蔣今天也在答詢時說，市府有定期跟輝達開會，輝達很明確指出就是T17、18。

由於T17、18地上權案已經由新光人壽得標，陳追問新壽什麼時候可以有比較明朗化方向？蔣萬安表示，現在T17、18是新壽取得地上權，市府依照合約，當然都有進行沙盤推演討論，還有跨局處研究，就是依照合約走，會有幾種可能的方案。

陳賢蔚憂心，市府到現在還不知道新壽何時會把資訊對外做說明，擔心會生變。蔣萬安表示，依照地上權合約，新光人壽如果來申請變更，市府會依照合約進行。產發局長陳俊安也表示，到目前為止，新壽都還沒提出任何相關申請，所以就是依照現有地上權合約進行。

輝達 蔣萬安 北士科

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