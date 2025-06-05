聽新聞
0:00 / 0:00
輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718
輝達海外總部確定落腳北士科，外界關注，輝達是否確定選擇目前由新光人壽得標的T17、18兩塊地上權案？輝達至今未鬆口。台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢時透露，市府有定期跟輝達開會，「輝達很明確指出就是T17、18」。
蔣萬安今天赴議會總質詢，民進黨陳賢蔚質詢輝達落腳北士科議題，陳賢蔚說，輝達要來北士科這事情到底是不是確定了？蔣市長先前說，市府都有沙盤推演過，市府什麼時候可以得到新壽正面的回應？
蔣萬安表示，因為黃仁勳公開講，輝達會落腳北投士林，但沒有具體明確指出是在哪裡，不過蔣今天也在答詢時說，市府有定期跟輝達開會，輝達很明確指出就是T17、18。
由於T17、18地上權案已經由新光人壽得標，陳追問新壽什麼時候可以有比較明朗化方向？蔣萬安表示，現在T17、18是新壽取得地上權，市府依照合約，當然都有進行沙盤推演討論，還有跨局處研究，就是依照合約走，會有幾種可能的方案。
陳賢蔚憂心，市府到現在還不知道新壽何時會把資訊對外做說明，擔心會生變。蔣萬安表示，依照地上權合約，新光人壽如果來申請變更，市府會依照合約進行。產發局長陳俊安也表示，到目前為止，新壽都還沒提出任何相關申請，所以就是依照現有地上權合約進行。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言