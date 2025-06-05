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訊連旗下玩美移動推出最新行動應用 APP「玩美 AI Chat」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
玩美 AI Chat。玩美移動／提供
玩美 AI Chat。玩美移動／提供

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）5日宣布，正式推出「玩美AI Chat」。這款隨時待命的AI創意助手，透過超直觀的智慧對話，陪伴用戶創造、規劃、學習，讓每一天都充滿無限可能。團隊透露，「玩美AI Chat」集結了GPT-4.1、GPT-4o、GPT-4o mini和DeepSeek R1等頂尖多模型AI技術，為日常生活注入個人化的智慧體驗。不管是寫作創意、設計靈感、深度研究，還是日常生活規劃，這個平台就像最懂使用者心意的創意助理，讓最強大的AI工具變得簡單易用，隨手可得。

智慧與美好的完美融合 讓AI成為最棒的創意夥伴

團隊表示，「玩美 AI Chat」打造的不只是工具，而是一種全新的創作體驗。零學習曲線的設計，讓使用者從第一次使用就能享受完整的AI創意工具箱。包括：1.一鍵圖像魔法：只要說出想法，AI就能為您打造驚艷視覺。智慧提示優化讓新手也能輕鬆創作出專業級圖像，創意從此無界限。2.超實用任務模板：內容創作、點子發想、腦力激盪，都能輕鬆套用內建的最佳化工作流程！每個任務都經過精心調校，讓使用者輕鬆獲得高品質成果。

3.專屬AI角色陣容：健身教練、美妝達人、約會顧問、健康專家等各種專業AI角色隨時待命服務！每位AI達人都有獨特專長，提供最貼心的個人化建議。4.每日創意靈感：個人化推送的創意能量站。從最潮流熱門話題、即時新聞到市場趨勢，讓使用者時刻保持靈感滿滿的狀態。

隨手可得的超強工具 讓日常工作變成創意遊戲

此外，這款產品「玩美 AI Chat」不只是聊天，更是用戶的創意工具箱。這些超實用的功能讓每項任務都變得簡單、快速又充滿樂趣。能作為：1.AI圖像創作神器：想像力就是你的超能力！文字描述瞬間變成令人驚艷的視覺作品，分享創意從未如此簡單。2.智慧照片摘要助手：上傳照片，AI立刻為您生成精準摘要，內容審查和資訊解讀變得輕鬆又高效。3.文檔處理大師：PDF、DOC、TXT文件通通交給AI。摘要、改寫、翻譯一次搞定，工作效率瞬間翻倍。

4.AI即時搜尋專家：最新資訊配上可靠來源連結，隨時深入探索任何主題，準確度百分百。5.網頁精華萃取器：任何網頁的關鍵重點一秒抓取，研究和資訊收集從此告別繁瑣。6.YouTube影片摘要師：再長的影片也能濃縮成清晰重點。學習、研究、內容企劃都變得超輕鬆。從從入門到進階，每個人都能用的 AI 助理，用頂尖AI技術實現無限創意

玩美移動創辦人暨執行長張華禎表示，「玩美 AI Chat」是為每一個人而生的創意夥伴，不管您是剛開始探索AI世界的新手，還是經驗豐富的創作達人，都能快速上手。我們把業界最強的AI技術與真實生活需求完美結合，創造出這個快速、視覺化又超直觀的體驗平台。想要尋找靈感或準備大展身手，只需要打開玩美 AI Chat，一切從對話開始。

GPT-4 AI

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