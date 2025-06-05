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和碩攜手8家供應商 啟動2025低碳轉型計畫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩今年響應經濟部產業發展署推動的「製造部門淨零轉型推動計畫」，啟動1+N碳管理示範團隊計畫，和碩以領頭廠商身分，攜手8家供應商展開低碳轉型之路。和碩／提供
和碩今年響應經濟部產業發展署推動的「製造部門淨零轉型推動計畫」，啟動1+N碳管理示範團隊計畫，和碩以領頭廠商身分，攜手8家供應商展開低碳轉型之路。和碩／提供

為落實2050年淨零排放目標，和碩（4938）持續強化供應鏈碳管理，今年響應經濟部產業發展署推動的「製造部門淨零轉型推動計畫」，啟動1+N碳管理示範團隊計畫，和碩以領頭廠商身分，攜手8家供應商展開低碳轉型之路。透過與銳思碳管理顧問公司合作，為合作夥伴打造具體可行的減碳藍圖，持續落實供應鏈的永續行動。

2025年度1+N碳管理示範團隊計畫啟始會議暨講習課程於6月4日假和碩集團總部舉行，課程內容聚焦「國際碳管理趨勢與碳盤查基礎」、「再生能源採購策略」以及「工廠能源管理及深度節能」三大主軸，和碩藉此與供應商進行深度交流，共同凝聚對淨零轉型的共識與行動方向。

和碩於2022年響應「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」，並於2024年底正式通過審查，承諾於2030年前將範疇一與二的溫室氣體排放量較2021年基準年減少42%，範疇三減少25%，最終於2050年全面達成淨零碳排目標，與全球控溫1.5°C目標接軌。

供應鏈為範疇三減碳的關鍵環節，和碩自2023年起積極參與經濟部產發署「產業低碳轉型推動計畫」，協助23家供應商完成碳盤查與導入數位碳管理平台，並與7家策略供應商合作，累計減碳逾14,000噸，展現企業推動淨零轉型的具體成果與執行力。

和碩總經理暨執行長鄭光志表示：「2023至2025年間的階段性成果顯示供應鏈協作減碳的潛力與成效，公司將持續投入資源支持政府相關政策推動，擴大對中小型供應商的支持力道。今年透過1+N碳管理示範團隊計畫，我們將攜手8家供應商進行碳盤查、節能診斷與培訓課程，協助其從「知碳」邁向「減碳」，朝向數位化、低碳化的永續供應鏈轉型目標邁進，攜手打造更具韌性的產業生態系。」

減碳 和碩

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