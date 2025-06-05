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加速汽車導入AI Arm推出Zena CSS車用平台 助攻車廠縮短開發時程

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm 應用工程總監徐達勇指出， Arm Zena CSS 助攻汽車製造商，讓 AI 定義汽車可提前一年上市。圖／Arm提供
Arm 應用工程總監徐達勇指出， Arm Zena CSS 助攻汽車製造商，讓 AI 定義汽車可提前一年上市。圖／Arm提供

Arm控股公司今（5）日宣布推出 Arm Zena 運算子系統（Compute Subsystems, CSS），這套標準化、預整合的運算平台可為汽車製造商大幅縮短開發週期，並讓軟體團隊在晶片尚未就緒前即可提前著手開發，進而加速其新車型的上市時程，至少可提早一年。

Arm表示，當今汽車製造商面臨最嚴峻的挑戰之一，即是如何將各項創新更快地導入至汽車駕駛體驗。傳統的晶片開發時程往往導致車款的延遲上市，使汽車製造商無法及時推出符合當前駕駛期待由 AI 驅動的功能。Arm Zena CSS 能加快產品上市時程，將 AI 能力擴展至各類車型，協助汽車製造商在快速演進的 AI 定義汽車時代中維持市場競爭力。

Arm資深副總裁暨車用事業部總經理 Dipti Vachani 表示，「目前幾乎全球所有車廠，包括特斯拉（Tesla）、Rivian、蔚來（NIO）、賓士（Mercedes-Benz）、本田（Honda）以及吉利（Geely），皆採用 Arm 技術做為其運算平台基礎，以支援從關鍵安全的 ADAS，到沉浸式座艙體驗等各項應用。次世代汽車的需求將更為嚴苛，包括無所不在、且更個人化的智慧，並能在整個車體中即時適應與更新。」

Arm 應用工程總監徐達勇今天特別說明Arm Zena CSS對車廠推AI定義汽車，是一項重大技術突破，這個平台可把最困難的整合車用軟硬體的IP，全交給Arm Zena CSS平台來做，同時保有客製化及導入不同AI應用的彈性，最重要經由這項平台，可加速AI定義汽車的新款車型開發，可提前一年上市。

徐達勇強調，在 AI 時代中保持市場競爭力，汽車製造商必須在不犧牲安全性、電源效率與靈活性的前提下，擁有可擴展的運算能力。Arm Zena CSS 可將晶片開發時程縮短多達 12 個月，並可為每個專案減少多達 20% 的晶片工程工作量，協助車廠與晶片供應商更快地推出搭載智慧語音與觸控介面、沉浸式數位座艙體驗、駕駛輔助與自動化功能，以及即時環境感知能力的新款車型。

Arm透露，目前幾乎所有一線車廠和晶片開發商都導入Arm這項全新車用系運算系統開發平台。除了縮短晶片上市時程外，Arm 的合作夥伴也能透過亞馬遜網路服務（AWS）、益華電腦（Cadence）、西門子（Siemens）和新思科技（Synopsys）提供的雲端虛擬平台，立即在 Arm Zena CSS 上著手軟體開發，加快多達兩年的軟體創新上市時間。

Arm車用技術團隊今天發表ArmZena CSS車用平台，協助車廠加速新車開發時程。 圖／Arm 提供
Arm車用技術團隊今天發表ArmZena CSS車用平台，協助車廠加速新車開發時程。 圖／Arm 提供

軟體 晶片 Arm AI

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