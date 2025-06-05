思爾芯攜手晶心科 加速先進RISC-V 晶片開發

RISC-V生態快速發展和應用場景不斷拓展，晶片設計正面臨前所未有的複雜度挑戰。近日，RISC-V處理器核領先廠商晶心科技與思爾芯（S2C）達成重要合作，其雙核單集群AX45MPV處理器已在思爾芯最新一代原型驗證系統S8-100上成功運行Linux和大型語言模型（LLM）。

在AI、高性能計算等新興領域，多核集群、定製指令擴展等創新設計使得傳統原型驗證系統在容量和靈活性方面已難以滿足大規模RISC-V SoC的驗證需求。對此思爾芯與晶心科技聯合推出基於S8-100的創新解決方案。該系統單核等效邏輯門容量高達1億門，不僅支持晶心科技全系列RISC-V處理器IP，更可相容其自動客製化擴展框架（ACE）開發的各類定製化處理器核心。目前正在S8-100上運行的AX45MPV是晶心科技的一款64位RISC-V向量處理器IP核，該處理器配備了強大的1024位元向量單元、高效的多核並支援Linux及多功能配置，是專門為大型語言模型（LLMs）量身定製的IP。值得注意的是，在雙核單集群配置下，AX45MPV的可配置1024位元向量處理單元（VPU）僅佔用了S8-100單VP1902 39%的資源，展現了出色的資源利用效率。

思爾芯副總裁陳英仁表示，「與晶心科深入合作，為RISC-V生態下的先進SoC開發提供了高性價比的原型驗證解決方案。我們的S8-100 極大適合日益複雜的RISC-V設計挑戰，幫助開發者提前驗證創新設計，加速產品上市。」

晶心科技資深技術經理謝光宇指出，「晶心持續推動面向AI、車用及高效能運算的高性能RISC-V核心創新，眾多客戶更通過我們的ACE框架實現差異化擴展。此次與思爾芯合作更賦予了客戶關鍵優勢—強大且大容量的原型驗證方案，使其能早期驗證客製化設計，最終加速基於晶心RISC-V的SoC上市進程」。