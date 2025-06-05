快訊

輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」

思爾芯攜手晶心科 加速先進RISC-V 晶片開發

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶心科董事長林志明。圖／本報資料照片
晶心科董事長林志明。圖／本報資料照片

RISC-V生態快速發展和應用場景不斷拓展，晶片設計正面臨前所未有的複雜度挑戰。近日，RISC-V處理器核領先廠商晶心科技與思爾芯（S2C）達成重要合作，其雙核單集群AX45MPV處理器已在思爾芯最新一代原型驗證系統S8-100上成功運行Linux和大型語言模型（LLM）。

在AI、高性能計算等新興領域，多核集群、定製指令擴展等創新設計使得傳統原型驗證系統在容量和靈活性方面已難以滿足大規模RISC-V SoC的驗證需求。對此思爾芯與晶心科技聯合推出基於S8-100的創新解決方案。該系統單核等效邏輯門容量高達1億門，不僅支持晶心科技全系列RISC-V處理器IP，更可相容其自動客製化擴展框架（ACE）開發的各類定製化處理器核心。目前正在S8-100上運行的AX45MPV是晶心科技的一款64位RISC-V向量處理器IP核，該處理器配備了強大的1024位元向量單元、高效的多核並支援Linux及多功能配置，是專門為大型語言模型（LLMs）量身定製的IP。值得注意的是，在雙核單集群配置下，AX45MPV的可配置1024位元向量處理單元（VPU）僅佔用了S8-100單VP1902 39%的資源，展現了出色的資源利用效率。

思爾芯副總裁陳英仁表示，「與晶心科深入合作，為RISC-V生態下的先進SoC開發提供了高性價比的原型驗證解決方案。我們的S8-100 極大適合日益複雜的RISC-V設計挑戰，幫助開發者提前驗證創新設計，加速產品上市。」

晶心科技資深技術經理謝光宇指出，「晶心持續推動面向AI、車用及高效能運算的高性能RISC-V核心創新，眾多客戶更通過我們的ACE框架實現差異化擴展。此次與思爾芯合作更賦予了客戶關鍵優勢—強大且大容量的原型驗證方案，使其能早期驗證客製化設計，最終加速基於晶心RISC-V的SoC上市進程」。

處理器 晶片 晶心科

延伸閱讀

先進IC測試的結構性質變

輝達財報解密 天使回歸或魔鬼現形？

最新測試：輝達Blackwell訓練效能躍進 所需數量更少

博通推新品 台積電助攻

相關新聞

輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

輝達海外總部確定落腳北士科，外界關注，輝達是否確定選擇目前由新光人壽得標的T17、18兩塊地上權案？輝達至今未鬆口。台北...

Meta再添23案廣告資訊未揭露 審查結果最快月底出爐

打詐專法上路後，網路廣告平台就必須遵守法規揭露相關刊登資訊，不過日前Meta才因未遵守實名制規範遭數發部開罰100萬元，...

輝達總部更近一步？北士科T17、T18變更設計修正通過

輝達台灣總部將落腳新壽集團持有地上權的T17、18兩塊基地，新壽申請變更規畫設計，今天都審會討論。申設單位提出，連通道要...

訊連旗下玩美移動推出最新行動應用 APP「玩美 AI Chat」

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）5日宣布，正式推出「玩美AI Chat」。這款隨時待命的AI...

加速汽車導入AI Arm推出Zena CSS車用平台 助攻車廠縮短開發時程

Arm控股公司今（5）日宣布推出 Arm Zena 運算子系統（Compute Subsystems, CSS），這套標...

思爾芯攜手晶心科 加速先進RISC-V 晶片開發

RISC-V生態快速發展和應用場景不斷拓展，晶片設計正面臨前所未有的複雜度挑戰。近日，RISC-V處理器核領先廠商晶心科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。