金寶拚 ESG 企業永續 總座率隊啟動「食農教育」體驗
老牌電子大廠金寶（2312）長年推動ESG（環境、社會、治理）理念，與深坑區農會合作辦理食農教育體驗推廣友善耕作及社會共榮，5日特地邀請50位企業同仁前往深坑茶園及農場，體驗採茶、製茶、米食製作與茶品品鑑等多元活動。總經理陳威昌分享，金寶總部位在新北市深坑，公司成立至今已走過了半個世紀，也攜手市場克服了各種挑戰，自己希望團隊能持續對整個社會帶來貢獻，他直言，「儘管我們力量微薄，但還是會盡力去做。」
金寶電子積極落實ESG理念，多年來投入多項永續發展與公益行動，並透過與深坑區農會合作，以企業資源支持產品行銷、製茶設備環境建置及食農教育，復興深坑茶產業並促進社區共榮；深坑區農會在新北市農業局輔導下，長期致力於公益活動、照顧高齡長者，並舉辦各種關懷活動，為社區高齡者提供舒適的場所和課程，每年更舉辦「挖甘藷送愛心」活動，結合食農教育和公益事業，引導青年學子以多元方式認識當地農業的特色，以跨世代互動與公益共融的模式，使深坑地區發展更具韌性與永續性。
體驗活動上午由深坑區農會總幹事黃土水帶領金寶電子同仁親手採摘茶葉，並講授茶樹生長環境與友善耕作要領；之後透過傳統米食製作課程，說明在地米食文化與農作鏈結；後續由專業講師介紹製茶流程及手工紅茶製作體驗，讓參與者了解每個步驟對茶品品質的重要性。最後，透過台灣六大特色茶品鑑活動，教導參與者從沖泡技巧到品茗禮節，展現食農教育「從田間到餐桌」的核心理念，讓企業同仁實際感受到深坑茶產業與在地社區共同推動永續農業與教育的努力。
總幹事黃土水表示，透過親身體驗讓更多人了解友善耕作的重要性，並進一步認識深坑茶產業的歷史與文化。今天的課程不僅讓參與者看見農業生產過程，更希望能促使企業與農民建立更緊密的夥伴關係，共同為在地永續發展努力。新北市農業局諶錫輝表示，新北致力推動永續城市、農業共好目標，透過跨域合作，與學校、企業及農會共推食農教育，本次金寶電子與深坑區農會合作，可以讓企業員工親身體驗友善耕作與製茶流程，強化企業與農業雙方在資源共享與技術交流上的連結。
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