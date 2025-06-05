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勞發署 iCAP 職能平台 瞄準重點產業布局 AI 人才

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

隨著人工智慧（AI）技術不斷創新突破，全面推動AI發展及促進產業AI化，已成為國家重點推動政策之一。勞發署5日表示，截至114年5月底，該署建置的iCAP職能發展應用平台（簡稱職能平台）已彙收數位及AI相關職能資源，包含113項職能基準、536項職能單元及135項職能單元課程課綱，作為訓練單位培育AI相關人才的重要指引。

勞發署表示，AI已是各行各業數位轉型的核心動力，為協助產業培訓AI相關人才，其偕同各中央目的事業主管機關共同建置AI人才能力規格及發展AI相關培訓。產業在面臨新興人才需求，可透過職能平台運用職能基準、職能單元及職能單元課程課綱等職能資源了解職務所需完整人才規格，協助產業掌握職務的工作內容，規劃訓練藍圖，以支持產業發展。

勞發署舉例，A單位想導入AI，需要AI相關培訓，操作AI相關系統，可以至職能平台，以AI關鍵字查詢，找出「AI系統資料管理、優化及操作訓練」職能單元，協助產業精準對接人才需求，規劃專屬課程地圖、學習路徑、課程內容及評量等。

為擴大資源應用，勞發署也整合轄下各分署、結合學校、企業及民間團體，應用職能及相關訓練資源，廣設產業據點與人才培訓基地，針對失（待）業者、青年及在職者，提供AI相關職業訓練，成為推動產業升級與國家競爭力提升的堅實力量。

勞發署表示，歡迎各界多加運用各項訓練及就業資源，強化專業實力，成為引領未來的關鍵人才。有興趣的民眾，可就近洽詢公立就業服務機構及各分署，或至「職業訓練整合網」及「iCAP職能發展應用平台」查詢更多資訊。

課綱 AI

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