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Meta再添23案廣告資訊未揭露 審查結果最快月底出爐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
日前Meta才因未遵守實名制規範遭數發部開罰100萬元，對此，數發部次長林宜敬5日表示，5月21日再收到內政部送來23案廣告資訊揭露不完全的案件。（路透）
日前Meta才因未遵守實名制規範遭數發部開罰100萬元，對此，數發部次長林宜敬5日表示，5月21日再收到內政部送來23案廣告資訊揭露不完全的案件。（路透）

打詐專法上路後，網路廣告平台就必須遵守法規揭露相關刊登資訊，不過日前Meta才因未遵守實名制規範遭數發部開罰100萬元，對此，數發部次長林宜敬5日表示，5月21日再收到內政部送來23案廣告資訊揭露不完全的案件，目前已行文至Meta請他們陳述，預計最快月底審查結果出爐。

行政院長卓榮泰裁示，根據統計數字，今年春節至2月詐騙案件數較低，3～5月才緩步上升，雖比去年同期都要低，但要將此上升趨勢列為觀測狀況。雖然案件數有所下降，但詐騙金額卻在提升，其中投資詐騙跟交友詐騙，還是居高不下，同時在網路平台上面，也衍生出各式各樣新興的詐騙手法。

針對網路平台不實廣告，卓榮泰除提醒平台自律，也提到要加強管理。希望165跟打詐指揮中心，要更辛苦、更用力、更全力來阻止各種詐欺案件發生，並且能夠迅速地偵查破案。要透過刑罰對平台加重要求，提高自律，強化內部管理，同時公部門應善用打詐執法的工具，讓公權力得以申張。並於會中數發部，要求平台加註警語，讓使用者多一層保護，提醒將要進入的平台中，可能含有高危險性、高風險性存在，要提高警覺，如果發現不實，民眾可立刻到數發部的網路平台查證，或向165報案，並有相關連結，以期發生效用。

林宜敬說明，LINE現在對於利用陌生人、用國外手機註冊的帳號會加註資訊，提醒民眾可能是詐騙集團。數發部一直有跟LINE做各種溝通，到目前為止溝通還算順暢，也明確表示希望其依法盡到義務，如果有廣告資訊揭露不全、防詐計劃書沒做好等情事，會依法裁罰。

此外，林宜敬也提到，數發部5月21日收到內政部送來23案廣告資訊揭露不完全的案子，已於5月29日邀集法務部、調查局、警政署、打詐指揮中心等單位開會，並邀Meta做說明，近日將發函請Meta陳述意見，依照現行法規，其須於7日內提交陳述意見書，數發部將再邀集相關單位討論並作出裁定。由於目前23案皆是Meta的案件，因此請Meta陳述意見後，將會進行審查，是否要開罰，最快月底前會有結論。

詐騙集團 數發部 Meta

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