一隻中台混血機器狗勇闖北美 看電子五哥怎瘋投AI腦？

電子五哥佈局人型機器人不再只專注硬體，鴻海（2317）、緯創（3231）、正崴（2392）、達明（4585）、新代（7750）更搶進機器人大腦！

特斯拉執行長馬斯克預言2040年全球人型機器人數量將超越人類。而若包含機器狗、無人機，該時間點恐怕將更大幅提前，而如何管理多樣機器人載具，讓「不同國籍」機器人說相同語言，並能跟智慧手機一樣適時軟體更新，甚至讓不同廠牌機器人彼此合作，將是下一個重要商機。

正崴集團子公司星科國際看出機器人軟體平台機會，短短8個月不僅開發出管理平台，更推出兩款動作靈巧的機器狗，業界推測是跟中國第3大機器狗雲深處科技合作。

捨棄台灣科技業一向重硬輕軟的策略，逆向操作將硬體外包（用對方機器狗底盤，加值功能設計整機）方式快速切入市場。未來正崴會協助更改零組件，替換掉紅色供應鏈，目標這隻「中台混血」機器狗打出年銷萬隻目標！

星科國際主管表示，目前該AI機器人平台可透過跟各家機器狗公司串接API，能跨廠牌管理不同機型機器狗，目前先是跟中國多家機器狗品牌測試驗證中，董事長郭守富強調，未來不管四足或八足都能管理，未來人型機器人或空中無人機，都將可以透過AI機器人平台管理。

他敞開雙手歡迎其他硬體機器人伙伴共同合作，以訂閱制，而不以賣斷硬體做為核心商業模式。

緯創科技同樣看中機器人軟體平台管理，與香港新創R2C2合作，該新創自行研發ARC（Artifiicicial Intelligence Robotics collaborative）機器人通用作業系統，可以在一個平台上管理各廠牌機器人，目前香港地鐵已經採用該方案，遠端管理機器狗做巡檢，該新創團隊今年並拿下CES 2025創新獎。

預判未來企業將使用多個廠牌機器人服務，若各家廠牌機器人都有一套自己的管理軟體，業主面臨管理成本高漲難題。因此R2C2開發一套LLM通用機器人管理平台，加上硬體BOX，可以套裝在不同機器人/機器狗身上，串接該機器API，就能讓業主在一個平台上管理跨廠牌「狗群」，更重要是讓不同廠牌的狗都具備相同感測功能，紅外線、夜視鏡、GPS等。

特別的是，R2C2搶先整合的是歐美知名機器狗大廠，包括波士頓動力Boston Dynamics、ANYRobotics、DEEP Robotics、LimX Dynamics 、宇樹科技Unitree Robotics，另外R2C2也已經串接大疆國際及AURELIA的無人機、及水下機器人Blue Robotics，該公司終極目標是打造如智慧手機Android角色的軟體平台。

緯創策略伙伴R2C2跟星科的商業模式都相當彈性，包括單賣管理平台，或連同硬體機器狗一同出售，未來究竟誰能搶佔機器人界的Android霸主地位可持續追蹤。

廣達集團機器手臂子公司達明正申請轉上市，身為台灣大型工業機器手臂業者，其管理平台也是自行研發，而新代科技為中國大陸市場機器人手臂控制器出貨龍頭，也同樣打造工業4.0智慧製造平台，除管理自家機器手臂設備，還能串接工具機車床等設備，協助客戶打造智慧工廠管理控制系統。

和碩在今年COMPUTEX展出第一支機器狗Simba，英業達對機器狗發展興趣更早，內部有團隊投入機體運動（Locomotion）、感知（Perception）、操控性（Manipulation）以及機器人作業系統（ROS）發展，曾參與國際賽事IEEE-RAS四足機器人挑戰賽(Quadruped Robot Challenge)得名。

鴻海董事長劉揚偉則日前才透露會參與人型機器人組裝，供應鏈推測指是特斯拉的Optimus2。

另外他也預告開發Genesis智慧平台，自研大語言模型「Foxconn Brain」結合NVIDIA Omniverse平台，能快速的模擬訓練讓機器人大腦學習任務，並得以用自然語言而非程式語言溝通，讓未來機器人世界發展跨一大步。

硬體面鴻海展示的醫療服務人形機器人今年也有大進展，公司也透露會佈局微型馬達等關鍵零組件，與凌華合作的機群協作機器人公司法博智能（FARobot）則專注AGV無人車。