任天堂Switch 2開賣 意騰AI聲學處理技術獲採用
任天堂新一代遊戲主機Switch 2今天開賣，意騰科技表示，旗下人工智慧（AI）聲學技術獲Switch 2採用，直接整合在主機系統，讓Switch 2實現裝置端即時語音處理。
任天堂Switch 2加入語音聊天功能Game Chat，是市場關注的一大特點。意騰科技今天發布新聞稿指出，旗下即時AI噪音消除、自動增益控制以及AI聲學回音消除等技術獲Switch 2採用，減輕主機中央處理器（CPU）與繪圖處理器（GPU）的負擔，為玩家創造更流暢的遊戲體驗。
意騰科技執行長顏志展說，語音是玩家之間互動連結的關鍵，透過與任天堂合作，讓玩家能更自然沉浸地進行遊戲內溝通，輕鬆保持聯繫。
意騰科技指出，AI噪音消除技術，可以有效去除風扇聲、吸塵器聲、搖桿點擊聲等干擾噪音，同時保留如觀眾歡呼、角色語音與隊伍對話等遊戲沉浸音效。
自動增益控制技術能夠即時平衡語音音量，無論是手持、桌面或電視模式，即使使用者遠離主機，聲音依然清晰可辨。
意騰表示，AI聲學回音消除技術不論是使用內建喇叭或是外接裝置，皆可消除回音，支援自然、清晰的雙向語音對話，讓玩家彷彿同處一室。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言