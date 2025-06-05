獨／金寶績效+考績今開獎！總座：獲利成長、獎金不用擔心

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極推動各項永續治理計畫，從「落實推動公司治理、員工照顧、社會參與、供應鏈管理與永續生產」等五大面向切入，攜手全體員工齊心協力朝「永續經營」的未來邁進，並透過制訂薪酬相關管理辦法，提升旗下員工的薪資水平。而金寶總經理陳威昌5日透露，今年部門的績效獎金、及個人的考績獎金，在自己下午與總裁及董事長開會討論後就會出爐，而從去年的EPS表現持續成長來看，今年的獎金都還不錯，大家可以不用太擔心。

據悉，金寶電子自1973年創立以來，長年持續秉持著「創新、和諧、超越」的經營理念，在永續道路上不斷提升。從「合規」走向「義務」，不僅強化企業治理體質，也積極將ESG的思維深植於企業文化、供應鏈管理與員工福祉中，全面落實對社會、環境與經濟的三重責任；並透過制訂薪酬相關管理辦法，將員工績效考核制度結合獎金發放標準，每年依營運狀況及個人工作表現績效核給年終獎金，並將公司獲利分享予同仁。

對此，陳威昌透露，自己今天就會跟集團總裁跟董事長開會，並將今年發放的員工獎金額度制定完成，而經過這幾年大家應該都很清楚，我們的獎金主要是由「部門績效」與「個人考績」2塊來組成。

而從平均值來看，我們去年的獲利表現對比前年來說，也有持續在成長，換句話說就是2024年比2023年的EPS，還要稍微好一點，因此今年的獎金不管是部門的績效還是個人考績，相信都會還不錯，所以大家不用擔心。

金寶透露，團隊這幾年來在「員工素養養成」方面，持續秉持著「培養永續意識於無形」的策略，除了透過食農教育、生態導覽、小家電維修義診等相關活動，也將永續精神融入日常，使價值從內部向外部擴散。

同時，金寶集團也格外重視員工福祉，除了已連續四年獲得1111人力銀行幸福企業金獎外，去年更以優異成績再度入選台灣高薪100指數，實踐「幸福企業」的承諾。

針對「治理層面」，金寶透露，團隊持續推動跨部門的多項協作策略，帶領團隊聚焦「節能減碳、智慧製造與資源整合」等布局，同時也成功發表了《ESG Insight Report》，提升永續資訊透明度與溝通品質。而在現今數位化快速發展、資安風險日益攀升的年代，金寶也積極強化資安治理體系，近兩年均未發生任何影響公司業務及營運的資安事件，社交工程演練通過率更達95.6%。