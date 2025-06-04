正崴二代郭守富領15人精兵做 AI 機器狗 神秘實驗室曝光

一隻叫Jeff的機器狗聽到主管命令，能自主找電梯上樓、擔綱夜間巡邏，還能在危險環境檢查機台，並回報數值異常。四足機器狗應用正起飛，中國大陸機器人產業雖蓬勃發展，極具成本優勢，但歐美市場基於資安機敏性，對紅色供應鏈戒備，反成台廠契機。

正崴集團（2392）旗下星科國際（SYNC ROBOTIC）4日發表機器狗及AI機器人平台，期望打造通吃機器人硬體品牌的AI管理系統，董事長郭守富宣布將以訂閱制強攻北美市場安防商機，透過先前併購的北美安防品牌Luminys，提供美國客戶安防訂閱制服務，2026年～2027年目標要每個月新增機器狗訂戶120隻。

郭守富信心滿滿原因在於，Luminys在美國50州共有超過2,000家代理商，加上累積豐富的安防、賣場、製造、商辦場景經驗，推出AI機器人平台＋機器狗訂閱制方案，將以一年2.5萬美元（正職真人保全5萬美元年薪的一半）價格解決北美市場缺工荒，下一步更瞄準人力需求更大的製造業。

郭守富並烙話「大腦最重要」，星科以開發AI機器人平台為重點業務，除本身開發的大小機器狗，不堅持所有硬體都自己做，未來目標是平台能連通Tesla甚或其他中國大陸機器狗硬體，達到互通管理目標，星科主管舉企業IT管理員工筆電為例，雖員工買的筆電廠牌各異，但透過一套IT管理系統，企業能跨廠牌做遠端管理監控。

而正崴集團除掌握AI算力（友崴）及綠能（森崴能源），此次能快速在短短8個月內完成一大一小兩隻機器狗研發，也借助了中國大陸充沛的機器人產業鏈優勢，機器狗的底盤其實是跟中國大陸伙伴合作，星科再放上大腦Jetson Orin及小腦Intel控制器，搭配軟體AI，並修改外觀，使機器狗能加快落地。

業界傳出，正崴是跟中國大陸前3大四足機器狗團隊合作，該團隊一年銷售約上千隻機器狗，正崴計劃透過自身製造優勢與北美通路資源，以「非紅供應鏈」，搶吃北美市場商機，另外，正崴也將替該中國大陸機器狗伙伴代工，以非紅供應鏈助該伙伴出海。目前正崴尚不願公布伙伴名稱。

星科透露，機器狗目前零組件自有製造率約3~5成，終極目標是8成零件在地製造，尤其是控制器與大腦運算模組。由於正崴集團全球據點眾多，未來機器狗都能配合客戶要求在地組裝。

四足機器狗被視為比人型機器人更早成熟化的機器人應用載具，根據市調機構統計，2023年全球機器狗市場規模3.4萬台，2030年將大增至56萬台，市場成長力道強，且能解決人型機器人雙足痛點，克服更多地形障礙，被視為人型機器人前驅產品。

掌握機器狗大腦！15人團隊高手齊聚

郭守富透露，今年底前還將對外展示人型機器人階段研發成果，結合機器手臂跟手掌執行製造業任務，另外也將與無人機業者合作戶外巡檢，目標是打造機器人各式載具都能連通的AI機器人管理平台。

而為滿足客戶不同場景需求，星科也開發許多AI小模型，以滿足安防、製造、氣候預測、影視及客服應用5大應用。他舉例，AI機器人平台有人臉辨識模組、異常辨識、聲音辨識等等模組，這些AI模型還會不斷迭代升級，讓安防或工廠業主可以視需要搭配AI模型讓機器狗多才多藝。

星科目前僅15人團隊，研發經理詹翔閔是連續多年拿下人形機器人世界冠軍的業內高手，過去也在台達電及緯創機器人相關部門服務。

郭守富透露，星科從去年起決定投入開發，短短8個月內，利用NVIDIA機器人訓練平台Isaac GR00T N1加速AI模型的訓練，第一步就是開發出安防巡檢應用AI，透過機器狗本身內建的空氣品質偵測、濕度感測、溫度感測、視覺及語音辨識、SLAM同步定位與地圖構建等功能執行任務，而訓練最難在於，若建築有許多玻璃帷幕，如何訓練機器狗辨識這是玻璃牆？或聽懂「巡邏」的意思。