緯創5月營收 衝2,000億…法人預期6月、Q2再締新猷

代工大廠緯創（3231）昨（4）日公告5月合併營收2,084.06億元，受惠輝達GB200機櫃需求暢旺，點燃AI伺服器出貨火苗，緯創單月營收首度衝破2,000億元大關，再創新高，月增55.87%，更較去年同期大增162.14%。

緯創前五月合併營收6,885.95億元，為同期最佳，年增76.39%。4、5月兩個月累計合併營收達3,421.1億元，逼近首季的3,464億元。

緯創指出，5月筆電出貨量180萬台，月增5.9%；桌機出貨110萬台，月增46.7%；顯示器出貨85萬台，月增13.3%。除AI伺服器出貨動能強勁之外，緯創5月筆電與桌機產品線表現也優於預期，緯創表示，第2季筆電產品線出貨量成長雙位數百分比。

AI伺服器方面，緯創維持先前預估，看好第2季AI伺服器出貨量將逐月升溫，由於輝達GB200機櫃出貨單價高昂，法人預期，在GB200放量出貨推升下，緯創6月、第2季營收可望雙雙續寫新猷。

緯創董事長林憲銘先前表示，第1季、第2季客戶需求都很旺盛，AI伺服器相關產品還是必需品，只是客戶怎麼分配交貨時程，現在看起來大家都希望第1季、第2季多交一些，第3季再評估關稅狀況。

不過，林憲銘認為，緯創在美國與墨西哥等地都有布局，可稍微減緩客戶快速交貨的壓力，雖不期望客戶下半年需求會像90天豁免期內這麼多，但相信下半年需求還是存在。

筆電方面，緯創總經理林建勳指出，第1季客戶憂心關稅影響，提前拉貨較多，原預期今年受到疫情期間購買的筆電進入換機潮、微軟Windows 10作業系統停止更新兩大因素推升，筆電出貨量會成長，但目前還要再觀察最終關稅定案，對消費者購買意願造成的影響。