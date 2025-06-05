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緯穎擴產 租德州廠房

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

緯創（3231）集團持續衝刺美國布局，旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）昨（4）日代子公司Wiwynn Technology Corporation公告，取得德州Socorro的建物使用權資產，每月租金為37.5萬美元（約新台幣1,125萬元）。

這是緯穎繼5月公告取得德州廠房後，再次擴大當地製造布局。

緯穎公告，取得的建物使用權資產，交易單位為47.6萬平方英尺，每月每平方英尺租金為0.7875美元，相當於每月斥資37.5萬美元承租廠房，使用權資產金額為4,102萬美元（約新台幣12.31億元），租期為今年6月16日至2035年9月15日。

緯穎5月1日才代子公司Wiwynn Technology Corporation公告，取得德州Socorro土地及建物，交易總金額為5,959萬美元（約新台幣19.2億元），此次再承租Socorro附近廠房，以因應營運需求。

緯穎董事長洪麗寗日前表示，目前有七成伺服器出貨來自墨西哥廠，德州廠與墨國廠車程僅30分鐘，產能可靈活調配，不會因關稅政策變化而放棄其中一個廠區。

緯穎 新台幣

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