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博通推新品 台積電助攻

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者尹慧中╱綜合報導

外電報導，博通（Broadcom）已開始出貨新一代資料中心交換器晶片Tomahawk 6，可提升人工智慧（AI）加速器晶片的運算效率，目標是在蓬勃發展的人工智慧（AI）運算市場中扮演更關鍵角色，新晶片委由台積電（2330）3奈米家族操刀，預計7月全面供貨。

交換器是網路設備的核心元件，能讓多台電腦互相溝通。博通表示，單顆Tomahawk 6晶片可取代六顆前一代產品的效能。透過Tomahawk 6交換器，博通預料客戶可以加快運算速度，發揮現有GPU的最大效益。

博通新品市場按讚，周二勁揚3.3%，收在歷史新高256.85美元，台積電同步沾光，台積電昨天股價尾盤急拉，收最高990元。

依據博通年報，2024年自家所需95%晶圓代工委由台積電生產。

博通表示，Tomahawk 6由台積電3奈米生產，而新晶片延續採用共封裝光學技術（CPO），將收發器功能直接整合到交換器處理器中，有助減少硬體成本並降低功耗。

博通核心交換事業群資深副總裁暨總經理維拉嘉（Ram Velaga）表示，該公司上周末已開始向客戶交付Tomahawk 6交換器晶片，預計7月廣泛供貨。

晶片 台積電 博通

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