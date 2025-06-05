國巨訂單湧進 營運強強滾
國巨（2327）收購日商芝浦電子邁大步之際，近來營運更是強強滾，不僅訂單動能比預期更強，旗下基美已於6月1日調高部分鉭電容報價，漲幅達雙位數百分比以上，隨著訂單湧進、產品組合優化並藉由漲價提高產品單價（ASP）與獲利，國巨動能十足。
催動國巨這波接單大好的動能，來自AI應用需求強勁。國巨透露，目前訂單出貨比（B／B值）比先前法說會預期還要強，部分產品線B／B值高達1.2至1.3以上，受惠AI應用大開，產能利用率滿載。尤其AI需要更多鉭電容，使得鉭電容需求大增。
業界分析，AI時代來臨，鉭電容具備高電容和小尺寸的特性，適合高階應用。
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