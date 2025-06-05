衛星網路通信 陸海空上網沒有障礙

消費者現在手機、行動網路不離身，在偏遠地區、沙漠、空中、海上都要上網。目前固網寬頻或行動網路的5G仍需要地面網路支援，衛星網路通信技術也因此有獨家優勢。

雖然現在衛星通訊網路、衛星電話服務能應用對象仍有局限，不過，隨著衛星通訊技術更加精進，衛星電話也可望普及一般民眾。

中華電信（2412）正式代理OneWeb在台灣業務，OneWeb提供中低軌衛星通信技術，相較於衛星電話（例如Starlink）有所不同，利用OneWeb主要提供高效能、低延遲的衛星網絡連接服務，針對偏遠地區、海上航行、或是其他無法透過地面網路連接的地區提供網路支援，不僅僅是語音通話。

民眾最可能用到衛星通訊的服務，當屬現在長途飛行常有的無線上網服務，主要就是航空公司申請特定業者提供的衛星網路通訊，衛星訊號透過地面設備轉為4G、5G傳送出去，民眾只會以為是申請網速較慢的無線上網，實際上背後支援的是衛星通訊網路。

一般的衛星電話多數使用靜止衛星（GEO），延遲較高，數據傳輸速度也較慢，主要以語音通話功能為主，連線上網為輔，需要特殊的衛星手機。中華電信也與一些衛星通信公司合作，提供衛星電話的即時語音通話服務。