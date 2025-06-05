衛星網路通信 陸海空上網沒有障礙
消費者現在手機、行動網路不離身，在偏遠地區、沙漠、空中、海上都要上網。目前固網寬頻或行動網路的5G仍需要地面網路支援，衛星網路通信技術也因此有獨家優勢。
雖然現在衛星通訊網路、衛星電話服務能應用對象仍有局限，不過，隨著衛星通訊技術更加精進，衛星電話也可望普及一般民眾。
中華電信（2412）正式代理OneWeb在台灣業務，OneWeb提供中低軌衛星通信技術，相較於衛星電話（例如Starlink）有所不同，利用OneWeb主要提供高效能、低延遲的衛星網絡連接服務，針對偏遠地區、海上航行、或是其他無法透過地面網路連接的地區提供網路支援，不僅僅是語音通話。
民眾最可能用到衛星通訊的服務，當屬現在長途飛行常有的無線上網服務，主要就是航空公司申請特定業者提供的衛星網路通訊，衛星訊號透過地面設備轉為4G、5G傳送出去，民眾只會以為是申請網速較慢的無線上網，實際上背後支援的是衛星通訊網路。
一般的衛星電話多數使用靜止衛星（GEO），延遲較高，數據傳輸速度也較慢，主要以語音通話功能為主，連線上網為輔，需要特殊的衛星手機。中華電信也與一些衛星通信公司合作，提供衛星電話的即時語音通話服務。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言