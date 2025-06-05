國巨併購芝浦電子邁大步 有望取得日本政府監管許可

被動元件大廠國巨（2327）收購日商芝浦電子（Shibaura Electronics）邁大步，外媒報導，該收購案有望取得日本政府監管許可。隨日本官方可能放行，國巨集團若順利完成收購，勢力將大躍進。

國巨同步在官網指出，隨著與日本經濟產業省協商進展順利，國巨在公開收購芝浦的程序中，已重新申請日本外國人直接投資審查核准。

根據日本法律顧問的建議，國巨預期可於公開收購期間內，順利取得收購芝浦電子股份所需核准（包括如有延長的情形）。

業界看好，若國巨順利收購芝浦，將可透過芝浦電子在NTC熱敏電阻市場的技術領先地位，提升在日本的生產能力和設備，同步大舉強化車用和工控領域的量能。

外媒報導，熟悉外資審查程序的律師解讀，國巨重新送件代表對獲審通過有把握，本案最終可能以附帶特定合規條件為前提放行 。另一位跨境併購專家則說，經濟產業省可能開出某些條件，國巨再次遞件顯示很可能是審查有機會放行。

國巨收購芝浦案一波三折，一開始國巨在今年2月宣布將以每股4,300日圓公開收購芝浦，隨後遭到日本精密零件供應商美蓓亞三美開價每股4,500日圓收購搶親。

因應美蓓亞三美搶親，國巨4月中將收購價提高至每股5,400日圓，美蓓亞三美5月初進一步提高到每股5,500日圓，國巨則再次提高至每股6,200日圓，較一開始提出的4,300日圓高44%。國巨已於5月9日開始進行收購芝浦股權，預計今年第3季完成。

談到芝浦收購案，國巨董事長陳泰銘先前曾說，國巨在策略合作案展現「不屈不撓」的精神和態度，條件成就需要芝浦股東和主管機關支持，未來方向相對樂觀。

國巨是全球最大晶片電阻供應商，亦為鉭質電容龍頭，積層陶瓷電容（MLCC）則為第三大。此次積極併購芝浦，主要看好芝浦主力產品熱敏電阻與溫度感測器與國巨新戰略高度契合，若收購成功，可望進一步壯大國巨在全球感測器市場的競爭力。

業界分析，國巨瞄準的還有藉由芝浦深化日本市場滲透與高階供應鏈整合。據悉，芝浦深耕日本製造業多年，與豐田、Panasonic等大廠維持長期合作關係。

國巨過去即有成功整合日企的經驗，如2020年透過收購美商基美（KEMET）取得NEC子公司TOKIN，並投入資本支出在宮城縣建廠，TOKIN至今營收成長逾33%，營業利益翻倍，國巨期盼複製此成功模式，透過芝浦切入日系高階車電與工業供應鏈，擴大集團營運規模和產品線。