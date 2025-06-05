Twimbit 評比揭曉 台灣大林之晨獲最佳 CEO

國際研究暨顧問機構Twimbit日前公布「2025 Twimbit Telecom Awards」得獎名單，台灣大哥大（3045）榮獲三項重要獎項，分別為「年度最佳CEO」（CEO of the Year）、「年度最佳電信公司（先進市場）」（Telco of the Year, Advanced Markets）及「遊戲領域最佳電信公司」（Telco to Ace Gaming），展現多元化經營成果與創新能力。

評審團指出，台灣大展現優異的營收、EBITDA與獲利表現，積極拓展多元的新科技事業，打造科技電信生活圈，成為兼具創新與獲利的企業典範。

Twimbit Telecom Awards旨在表彰亞太地區電信產業的卓越創新與領導成就，由ICT產業中各領域專業評審，根據營收成長、EBITDA、市占率、創新力與客戶體驗等指標嚴格評選，2025年共頒發23項獎項，涵蓋整體卓越、多元成長、用戶與利害關係人體驗與個人卓越四大範疇，而台灣大獲得其中三大範疇獎項，反映出多軸成長與國際競爭力。

台灣大哥大總經理林之晨榮獲「2025 Twimbit Telecom Awards」中競爭激烈的「年度最佳CEO」。Twimbit評審團指出，林之晨具備卓越的策略遠見與執行力，帶領台灣大創下營收與獲利新高，且推動台灣大哥大與台灣之星合併案，展現整合升級的前瞻布局，成功為電信產業創造關鍵價值，讓台灣大哥大持續創新、穩健成長。

台灣大總經理林之晨2019年接任總經理以來，透過推動「超5G」與「Telco+Tech」策略，將台灣大升級為橫跨電信、電商、遊戲與影音娛樂、電信金融、Web3與電動車充電等多元領域的區域級科技電信集團。2025年推出台灣大虛擬資產交易所TWEX，並與AI搜尋平台Perplexity合作提供免費Pro版服務。

在「年度最佳電信公司（先進市場）」部分，Twimbit評審團指出，台灣大在高度成熟市場中展現強勁創新動能與優化的獲利能力，積極開創多元新科技事業，將服務觸角從電信本業延伸至科技生活圈，成為眾多電信業者的轉型典範。

在「遊戲領域最佳電信公司」獎項中，台灣大表現也備受矚目。2025年攜手「電信跨境獎勵聯盟」成員，協助印尼與馬來西亞夥伴發行首款代理遊戲《ETE Chronicles》，成為台灣遊戲產業對外輸出的創新實例。台灣大提供市場洞察、在地化行銷、營運策略與數據分析等顧問型支援，成功推升《ETE Chronicles》於當地上市後自然流量高達九成，留存與付費率也高於在地市場平均。