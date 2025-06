Twimbit 評比揭曉 台灣大林之晨獲最佳 CEO

國際研究暨顧問機構Twimbit日前公布「2025 Twimbit Telecom Awards」得獎名單,台灣大哥大(3045)榮獲三項重要獎項,分別為「年度最佳CEO」(CEO of the Year)、「年度最佳電信公司(先進市場)」(Telco of the Year, Advanced Markets)及「遊戲領域最佳電信公司」(Telco to Ace Gaming),展現多元化經營成果與創新能力。

評審團指出,台灣大展現優異的營收、EBITDA與獲利表現,積極拓展多元的新科技事業,打造科技電信生活圈,成為兼具創新與獲利的企業典範。

Twimbit Telecom Awards旨在表彰亞太地區電信產業的卓越創新與領導成就,由ICT產業中各領域專業評審,根據營收成長、EBITDA、市占率、創新力與客戶體驗等指標嚴格評選,2025年共頒發23項獎項,涵蓋整體卓越、多元成長、用戶與利害關係人體驗與個人卓越四大範疇,而台灣大獲得其中三大範疇獎項,反映出多軸成長與國際競爭力。

台灣大哥大總經理林之晨榮獲「2025 Twimbit Telecom Awards」中競爭激烈的「年度最佳CEO」。Twimbit評審團指出,林之晨具備卓越的策略遠見與執行力,帶領台灣大創下營收與獲利新高,且推動台灣大哥大與台灣之星合併案,展現整合升級的前瞻布局,成功為電信產業創造關鍵價值,讓台灣大哥大持續創新、穩健成長。

台灣大總經理林之晨2019年接任總經理以來,透過推動「超5G」與「Telco+Tech」策略,將台灣大升級為橫跨電信、電商、遊戲與影音娛樂、電信金融、Web3與電動車充電等多元領域的區域級科技電信集團。2025年推出台灣大虛擬資產交易所TWEX,並與AI搜尋平台Perplexity合作提供免費Pro版服務。

在「年度最佳電信公司(先進市場)」部分,Twimbit評審團指出,台灣大在高度成熟市場中展現強勁創新動能與優化的獲利能力,積極開創多元新科技事業,將服務觸角從電信本業延伸至科技生活圈,成為眾多電信業者的轉型典範。

在「遊戲領域最佳電信公司」獎項中,台灣大表現也備受矚目。2025年攜手「電信跨境獎勵聯盟」成員,協助印尼與馬來西亞夥伴發行首款代理遊戲《ETE Chronicles》,成為台灣遊戲產業對外輸出的創新實例。台灣大提供市場洞察、在地化行銷、營運策略與數據分析等顧問型支援,成功推升《ETE Chronicles》於當地上市後自然流量高達九成,留存與付費率也高於在地市場平均。