工研院赴日秀無人機創新

在經濟部支持下「台灣卓越無人機海外商機聯盟」前進日本國際無人機展，打造Japan Drone台灣館。工研院赴日參展六項自主研發無人機創新技術，鎖定巡檢、物流運輸等高值應用市場，鏈結台灣供應鏈與國際買主，展現搶進日本市場的決心與實力。

Japan Drone 2025日本國際無人機展，昨（4）日至6日於千葉幕張展覽館盛大舉行。工研院於展會期間，特地組團拜訪日本無人機產業振興協會（JUIDA），以及日本領導無人機服務開發公司、日本領先的eVTOL（電動垂直起降）及物流無人機開發公司等十家具代表性企業，拓展技術授權、共同研發機制與應用鏈結等，深化台日無人機自主供應鏈夥伴關係。

因應地緣政治與全球供應鏈重組浪潮，「非紅供應鏈」已成為國際產業布局焦點。根據日本Impress綜合研究院報告，日本無人機市場預估在2025年達38.4億美元，2028年突破63.4億美元，年均成長率高達18.6%，尤其物流配送、基礎設施巡檢需求激增，至2024年已達7億美元。日本政府推動自主供應鏈政策及重構「非紅供應鏈」，編列逾千億日圓無人機預算，看好產業發展潛力。

工研院院長劉文雄表示，工研院精準對應產業需求，協助「台灣卓越無人機海外商機聯盟」海外布局，掌握無人機關鍵技術並拓展國際商機，例如已引進全球第二大無人機製造商Parrot及日本最大無人機廠商ACSL在台建立供應鏈，同時推動日本無人機聯盟在台建構非紅供應鏈。

工研院繼今年2月參加德國無人機展後，再度參加亞洲最具影響力的日本無人機展，期待開啟台日產業新一波合作高峰。

工研院並攜手國內業者組成訪問團，延伸展會交流成果，拜會多家具代表性企業，例如開發製造商用無人機的廠商，以及分別專注在發展無人機解決方案、無人機自動化平台等無人機軟、硬體公司，積極洽談具體合作方案。