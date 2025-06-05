快訊

川普再度通話普亭 稱普亭擬反擊烏克蘭攻擊

工研院赴日秀無人機創新

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
工研院參展Japan Drone台灣館，展示包括長航時燃料電池無人機、物流無人機、AI無人機隊系統等六大技術，開啟台日產業合作。工研院院長劉文雄（前排右五）與團隊合影。工研院／提供
工研院參展Japan Drone台灣館，展示包括長航時燃料電池無人機、物流無人機、AI無人機隊系統等六大技術，開啟台日產業合作。工研院院長劉文雄（前排右五）與團隊合影。工研院／提供

在經濟部支持下「台灣卓越無人機海外商機聯盟」前進日本國際無人機展，打造Japan Drone台灣館。工研院赴日參展六項自主研發無人機創新技術，鎖定巡檢、物流運輸等高值應用市場，鏈結台灣供應鏈與國際買主，展現搶進日本市場的決心與實力。

Japan Drone 2025日本國際無人機展，昨（4）日至6日於千葉幕張展覽館盛大舉行。工研院於展會期間，特地組團拜訪日本無人機產業振興協會（JUIDA），以及日本領導無人機服務開發公司、日本領先的eVTOL（電動垂直起降）及物流無人機開發公司等十家具代表性企業，拓展技術授權、共同研發機制與應用鏈結等，深化台日無人機自主供應鏈夥伴關係。

因應地緣政治與全球供應鏈重組浪潮，「非紅供應鏈」已成為國際產業布局焦點。根據日本Impress綜合研究院報告，日本無人機市場預估在2025年達38.4億美元，2028年突破63.4億美元，年均成長率高達18.6%，尤其物流配送、基礎設施巡檢需求激增，至2024年已達7億美元。日本政府推動自主供應鏈政策及重構「非紅供應鏈」，編列逾千億日圓無人機預算，看好產業發展潛力。

工研院院長劉文雄表示，工研院精準對應產業需求，協助「台灣卓越無人機海外商機聯盟」海外布局，掌握無人機關鍵技術並拓展國際商機，例如已引進全球第二大無人機製造商Parrot及日本最大無人機廠商ACSL在台建立供應鏈，同時推動日本無人機聯盟在台建構非紅供應鏈。

工研院繼今年2月參加德國無人機展後，再度參加亞洲最具影響力的日本無人機展，期待開啟台日產業新一波合作高峰。

工研院並攜手國內業者組成訪問團，延伸展會交流成果，拜會多家具代表性企業，例如開發製造商用無人機的廠商，以及分別專注在發展無人機解決方案、無人機自動化平台等無人機軟、硬體公司，積極洽談具體合作方案。

無人機 日本 工研院

延伸閱讀

無人機業者赴日參展 台日無人機產業簽合作備忘錄

可容納300架無人機…「九天」月底首飛 將顛覆未來戰爭模式

工研院奪愛迪生七獎 全球第二

烏克蘭總參謀部：「蛛網」行動令俄方損失12架軍機

相關新聞

緯創5月營收 衝2,000億…法人預期6月、Q2再締新猷

代工大廠緯創昨（4）日公告5月合併營收2,084.06億元，受惠輝達GB200機櫃需求暢旺，點燃AI伺服器出貨火苗，緯創...

國巨併購芝浦電子邁大步 有望取得日本政府監管許可

被動元件大廠國巨收購日商芝浦電子（Shibaura Electronics）邁大步，外媒報導，該收購案有望取得日本政府監...

鈊象5月營收創新高

遊戲股王鈊象昨（4）日公告5月營收18.97億元，月增2.5%、年增20.7%，單月營收連續三個月站穩18億元以上，並創...

工研院赴日秀無人機創新

在經濟部支持下「台灣卓越無人機海外商機聯盟」前進日本國際無人機展，打造Japan Drone台灣館。工研院赴日參展六項自...

Twimbit 評比揭曉 台灣大林之晨獲最佳 CEO

國際研究暨顧問機構Twimbit日前公布「2025 Twimbit Telecom Awards」得獎名單，台灣大哥大榮...

緯穎擴產 租德州廠房

緯創集團持續衝刺美國布局，旗下伺服器代工大廠緯穎昨（4）日代子公司Wiwynn Technology Corporati...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。