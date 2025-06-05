遊戲股王鈊象（3293）昨（4）日公告5月營收18.97億元，月增2.5%、年增20.7%，單月營收連續三個月站穩18億元以上，並創歷史新高，業績表現亮眼。

鈊象在5月初時已對外宣布取得英國線上博弈執照，未來將開始積極卡位當地市場，全力衝刺營運。根據英國政府統計，2009年時，英國線上博奕市場利潤約8.17億英鎊，2022年則大幅成長至64億英鎊，市場商機相當龐大。