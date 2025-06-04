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亨泰光與德國蔡司簽股份轉換契約 成蔡司100%子公司

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亨泰光將成為德國卡爾蔡司100%全資子公司。亨泰光創辦人吳泰雄（左）與總經理吳怡璁。圖／業者提供
亨泰光將成為德國卡爾蔡司100%全資子公司。亨泰光創辦人吳泰雄（左）與總經理吳怡璁。圖／業者提供

台灣第一大硬式隱形眼鏡製造商亨泰光（6747）4日宣布，已與全球光學與光電領導品牌-德國蔡司集團（Carl Zeiss AG）全資子公司Carl Zeiss Vision International GmbH（德國卡爾蔡司）正式簽署股份轉換契約，亨泰光將成為德國卡爾蔡司100%全資子公司。

此項交易預計將於2026年第1季前完成交割及下市相關程序。亨泰光將致力於保護投資大眾的權益，嚴格遵循證券交易法及企業併購法等關於資訊揭露之要求，以確保本交易相關資訊透明公開，敬請投資人密切注意。

亨泰光表示，本次交易建立於雙方高度互補的產品組合、技術實力與長期策略合作潛力之上。德國蔡司集團擁有超過180年歷史，技術根基深厚，品牌信譽卓著；而亨泰光長年專注於角膜塑型鏡（Orthokeratology）等特殊視力矯正領域，於亞洲市場占有領導地位，研發能量備受國際肯定。此次整合象徵雙方攜手擴大研發創新、製造品質與全球市場影響力。

亨泰光指出，雙方產品線具高度互補性，合併後不僅不會產生資源重疊，更將釋放顯著的協同效益，進一步加速國際市場布局。

交易完成後，原有經營團隊將全數留任，公司營運模式與組織架構維持不變。現任總經理吳怡璁將持續帶領技術與研發團隊，推動核心計畫執行，確保創新持續與技術傳承不中斷。

吳怡璁表示：「自我父親創辦亨泰光以來，我們團隊已走過50年歷程，角膜塑型鏡的研發成果代表了台灣在光學醫療領域的重要突破。如今加入德國蔡司集團，我們的產品與技術將有機會在更大的舞台發光發熱，這不只是新里程碑，更是對台灣光學實力的肯定。」

德國蔡司集團視力保健CEO及執行委員會會員Sven Hermann表示，非常榮幸能與亨泰光攜手合作。與亨泰光的合作將能使我們的近視防控產品組合更加豐富，並協助客戶能夠保護更多深受近視影響日常生活的兒童。此次交易是我們為全球客戶提供終身視覺保健服務使命中的至關重要的一步。

此外，亨泰光更是以研發領域的投入與卓越成就聞名。這使得亨泰光能成為德國蔡司集團極為契合的合作對象。憑藉德國蔡司集團技術傳承與實證創新上的專業積累，相信這一共同強項將會成為雙方合作的巨大優勢。

亨泰光強調，未來將持續以台灣為研發核心據點，結合德國蔡司集團的國際資源與品牌優勢，強化亞洲市場能見度與營運動能，為客戶、員工與合作夥伴創造更深遠的價值。

隱形眼鏡 近視 蔡司 德國

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