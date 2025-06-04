AI專家系統可輕鬆上手 清大師生發表十項嶄新AI專家系統原型產品

AI商機紅不讓，清華大學特聘教授周卓煇表示，其實AI專家系統並不如想像中的難上手，他開設的《專家系統應用簡介》課程中，73名學員4日發表十項含金量頗高的「AI-專家系統」原型產品， 希望讓社會大眾輕鬆上手「好用、易學」的AI專家系統。

周卓煇表示，今天發表的原型產品，是由70名、橫跨14個系所的學生，與3名社會人士，耗時約10星期，共同開發的成果。有的走公益性路線；有的則是以經濟價值取勝。

周卓煇認為，結合2025年新推出的、好用的AI工具，重新出發之後，「專家系統產品」的建構，變得十分精準，又百倍快速。他呼籲：企業、各界，快來學習，或以建教合作方式導入；有此利器之後，台灣就不用再擔心「少子化」，企業就不用再擔心「缺工」。透過輕鬆駕馭AI的AI專家系統，可以將「勞動」轉化為「腦動」，快速提增機構的專業、智慧能量。

周卓煇指出，專家系統早在40年前，它已經開始幫助企業，賺進一桶又一桶的金；甚至，在專家系統的協助下，讓飛機維修更完善，因而確保飛行安全性。乃至於透過不同的專家系統應用，協助醫師看病更快更準，讓窮學生也可以考高分，更讓半導體的良率持續提升。這次發表的10個產品，分別是：「電子支付詐騙偵測系統」、「吸金術-股市大富翁專家系統」、「財報洞察：公司財報分析系統」、「旅遊地推薦專家系統」、「綜合購屋可行性智慧系統」、「個人減肥規劃專家系統」、「失智症罹患風險評估專家系統」等。

有鑑於失眠，已成為影響健康與生活品質的重要議題，約有10至30%的成年人，長期為失眠所苦。且失眠會增加慢性病風險，還會削弱免疫系統，更是精神疾病的重要誘因。為求緩解失眠問題，由清大材料系大四李宥賢、林佩玟、鄭逸凱、材料系大二郭宸穎、材料所碩班黃昱瑞、段文林、吳柏賢，設計了「睡好覺機器人（Khùn Bot）」這個專家系統。

團隊表示，系統聚焦在現代人的睡眠困擾；選擇從食、衣、住、行四大面向，深入分析個人生活習慣，以生成專屬的睡眠評分，再進而提出具體改善建議。他們指出，睡眠品質的好壞，不只影響一天的作息，也會很大程度影響健康狀況，諸如肥胖等議題；他們相信，Khùn Bot給大家最好的祝福，就是「好的睡眠」；希望這個產品，都能給學生與上班族幫助。

開發團隊共同呼籲：別等到失眠成習、疲憊難解，才開始重視睡眠健康。現在，就讓Khùn Bot為你進行一次簡單的評估，以啟動、邁向更好生活品質的第一步。