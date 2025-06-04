環泥打造一條龍供應鏈 斥資5億元啟動阿蓮水泥廠再造計畫
環泥（1104）打造水泥一條龍供應鏈，將投5億元啟動阿蓮水泥廠區再造計畫。環泥營運長侯智元4日表示，因應南部科技大廠建廠需求，阿蓮廠區將興建兩套水泥磨產線，目標三年內投產，水泥月產能可提高1.5倍至6萬噸；環泥今年下半年至明年也將擴增兩座混凝土廠，將為環泥新增混凝土月產能2萬立方米。
環泥是南台灣水泥及預拌混凝土重量級廠商，該公司生產的高階預拌混凝土，為台積電（2330）南部建廠的兩大供應商之一。截至今年3月，混凝土總待提量約為200萬立方米，目前在新竹、台中、台南、高雄及屏東都有大型專案在爭取中，項目包括高鐵特區開發、科技廠辦大樓、台積電廠辦、台中捷運、南科園區擴建、高雄及台南捷運及國道七號等。
他說明，環泥目前全台共有九座混凝土廠，主要分布在新竹以南，預計至明年將達到11座，主要是今年7、8月麻豆廠將投產，明年也將有嘉義廠投產，兩廠設計月產能各有1萬立方米，投產後可為環泥新增年6億元的業績。
除了增建混凝土廠之外，侯智元表示，為了打造水泥一條龍供應鏈，環泥也將啟動阿蓮水泥廠區再造計畫，第一階段進行設備更新，將原有的水泥生料研磨產線整改為新型熟料研磨產線，希望明年完成更新，全產約可達4萬噸，之後希望提高1.5倍的產能，達6萬噸，屆時環泥在阿蓮廠區將有兩座研磨廠，熟料取得將向東部國內大廠採購。
侯智元強調，環泥未來五年的水泥事業群布局，朝精緻美、高質化方向邁進，不排除繼續在國內尋求新的擴產機會。環泥近年來也積極發展石膏板回收技術，且有南部晶圓廠洽談合作，將製程中廢酸回升再利用成石膏板原料一部分，成為循環經濟一部分。
環泥子公司利永環球部分，壓力感測器已打入醫療床應用場域，北醫系統的醫療機構、長照中心已陸續向利永環球採購；縟瘡檢測產品最快明年會有美系醫療大廠開始下單；環泥位於高雄路竹23公頃土地正準備進行資產活化，目前正送件變更中，預計一至兩年可完成土地變更。
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