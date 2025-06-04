聯合再生將加速汰換舊PERC產線 聚焦TOPCon產品、儲能系統

隨全產業目光逐漸轉向TOPCon（Tunnel Oxide Passivated Contact）高階模組產品與儲能市場。因應市場趨勢，聯合再生能源今日宣布展開精實計畫，將退役老舊產線，期待資產活化利用，並已依法向主管機關通報完整計畫，提供員工內部轉調機會或按照勞基法領取相對應之資遣費、轉職就業輔導等選項，預計以兩個波段進行，於今年度第4季完成，以回應全球綠能市場與技術轉型趨勢，提升營運效能。

根據最新出爐的全球太陽光電權威《全球太陽光電技術趨勢藍圖報告》(ITRPV Report)指出，於2024年底，全球太陽能市場成長至703 GW，其中TOPCon電池模組已於2024年度超越傳統的PERC電池模組（Passivated Emitter and Rear Cell），全球市占比達到七成，成為市場主流，結合技術效能、材料優化與製造成本等綜合因素，TOPCon電池模組有望持續提升全球市占率，主導全球太陽能市場。

聯合再生宣布，基於市場需求導向、以技術升級為核心的策略部署，將持續深化TOPCon電池及其模組與儲能兩大業務主軸，而其位於苗栗竹南之PERC產線，因產品和技術皆屬於生命周期後段，為提升營運結構，將退役老舊產線，以符合產業趨勢，並朝活化資產利用方向前進。聯合再生能源已依法通報相關主管機關，並將提供廠區員工兩大選項：一為內部轉調至其他廠區服務，保留人才延續職涯；二為選擇離職者提供符合勞基法規定之資遣費與補助，同時協助轉介其他公司職缺，並將與苗栗縣政府就業輔導中心攜手，提供轉職輔導服務，協助離職員工渡過調適期。

聯合再生表示，自2024年起，公司積極推動品牌轉型，定位為Total Solution全方位能源解決方案供應商，服務涵蓋模組製造、案場開發、儲能系統、維運與售電。TOPCon先進產線已集中於台南廠，除了原開發易拆解模組，也預計於第3季量產具美觀且抗眩光的全黑美學模組，並迎來表後儲能系統示範案場落成。公司並強調將持續提升內部效能，深化台南廠發展，使其成為系統整合與智慧調度的展示基地，穩健構築綠能產業鏈的長遠布局。